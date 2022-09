L’équipe féminine d’Espagne remplacera 15 joueuses menaçant de démissionner en raison du séjour de l’entraîneur-chef

L’Espagne est prête à jouer avec “des joueuses plus jeunes et moins expérimentées” après que 15 internationales féminines ont menacé de démissionner si l’entraîneur-chef Jorde Vilda n’était pas limogé, a déclaré la responsable du football féminin de la FA espagnole, Ana Alvarez.

Un communiqué signé par les joueurs instables et envoyé par e-mail à la Fédération espagnole de football (RFEF) jeudi indiquait qu’ils “renonçaient” à l’équipe nationale car la situation affectait fortement leur “santé” et leur “état émotionnel”.

Les joueurs n’ont pas précisé les raisons de leur demande de remplacement de Vilda.

La RFEF a déclaré qu’elle ne céderait à la pression d’aucun joueur concernant les questions sportives et a qualifié leurs actions de “loin d’être exemplaires et en dehors des valeurs du football et du sport”.

“Si nous devons jouer avec des joueuses plus jeunes et moins expérimentées, nous le ferons parce que l’équipe nationale est au-dessus de tout”, a déclaré la responsable du football féminin de la RFEF, Ana Alvarez. “C’est très, très grave et ne s’est jamais produit auparavant, donc c’est inattendu.”

Alvarez a déclaré que Vilda, qui est en charge depuis 2015 et est sous contrat jusqu’en 2024, bénéficie du plein soutien de la fédération.

“Jorge Vilda est comme nous tous”, a-t-elle déclaré. “Je lui ai parlé. Cette situation n’est pas agréable.

“Vilda veut continuer et c’est sûr que nous voulons qu’il continue.”

L’Espagne affrontera la Suède le 7 octobre avant d’affronter les États-Unis quatre jours plus tard. Angel Martinez/Getty Images

“Ils [players] ont décidé de franchir cette étape ferme », a déclaré Alvarez. « C’est leur décision et cela a été noté. S’ils ne veulent pas venir et qu’ils ne s’engagent pas à ce moment-ci, c’est ce qu’il en sera. Nous n’allons pas nous demander ce que ressentent les joueurs. Ils l’ont déjà dit de manière très claire via un communiqué.”

Alvarez a confirmé que la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas ne faisait pas partie des 15 joueurs exigeant le renvoi de Vilda.

L’attaquante américaine Megan Rapinoe a apporté son soutien aux joueuses espagnoles instables.

Rapinoe a déclaré dans un post Instagram: “Vous avez un 16e rang avec vous aux États-Unis. Ces nombreux joueurs réunis comme celui-ci sont si puissants. Nous devrions tous écouter.”

Le gouvernement espagnol, quant à lui, espère que la situation sera résolue.

Le Conseil espagnol des sports a déjà dû agir en tant que médiateur au début du mois après que des arbitres féminines se soient mises en grève pour exiger de meilleures conditions lors de la première saison d’une ligue féminine entièrement professionnelle en Espagne.

Le président du conseil, Jose Manuel Franco, qui a qualifié de “honteuse” la menace de départ des joueurs. a déclaré à l’émission de radio espagnole COPE:

“Le football féminin espagnol acquérait une importance vitale et unique en Europe.

“Nous ne pouvons pas nous permettre ce type de situation. Représenter votre pays dans n’importe quel sport est le maximum auquel un Espagnol peut aspirer.”

L’Espagne a deux matches amicaux à venir, d’abord contre la Suède le 7 octobre et les États-Unis quatre jours plus tard.

Vilda a guidé l’Espagne jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2022 avant de perdre en prolongation face aux éventuels vainqueurs, l’Angleterre.