L’équipe féminine d’Espagne est toujours en révolte un jour avant que le nouveau sélectionneur ne nomme son équipe pour la Ligue des Nations

BARCELONE, Espagne (AP) — Un jour avant que le nouvel entraîneur espagnol n’annonce sa première équipe, les joueuses qui ont remporté la Coupe du monde féminine n’ont pas encore dit si elles sont prêtes à revenir dans l’équipe après s’être rebellées contre leur ancien président de fédération en disgrâce.

Les Espagnoles ont eu peu de chance de célébrer leur plus grand exploit footballistique, car Luis Rubiales a provoqué un tollé lorsqu’il a embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres sans son consentement lors de la cérémonie de remise des prix le mois dernier à Sydney.

Les 23 joueurs, ainsi que plus de 50 autres, ont répondu à son refus de se retirer dans les jours qui ont suivi le baiser en annonçant qu’ils ne joueraient plus pour leur nation jusqu’à ce que la fédération entreprenne de profondes réformes et ait une nouvelle direction.

Depuis, dans le tourbillon des événements, la fédération est en plein bouleversement. Rubiales a d’abord été suspendu par l’instance dirigeante du football, la FIFA, puis son remplaçant par intérim a licencié l’entraîneur de l’équipe nationale féminine qui était impopulaire auprès de ses joueuses, et Rubiales lui-même a finalement démissionné sous une immense pression.

Beaucoup s’attendaient à ce que le licenciement de l’entraîneur Jorge Vilda et le départ de Rubiales ouvre la voie au retour des joueurs. Mais jusqu’à présent, alors que les heures s’écoulent avant l’annonce de l’équipe, le mieux que la fédération puisse dire est que les pourparlers sont toujours en cours.

Les joueurs ont déclaré le 25 août par l’intermédiaire de leur syndicat FUTRPO qu’ils ne reviendraient pas jouer pour l’Espagne « si la direction actuelle continue » et ont demandé « de véritables changements structurels qui aident l’équipe nationale à continuer de croître ».

On ne sait pas si les joueurs souhaitent davantage de changements de personnel ainsi que des améliorations matérielles.

« Nous demandons des changements pour qu’aucune femme, dans ou en dehors du football, ne soit confrontée à nouveau à des situations de dénigrement, de manque de respect ou d’abus », a déclaré mercredi la milieu de terrain espagnole Alexia Putellas, double Ballon d’Or. « Nous avons besoin de consensus, de courage et de leadership de la part des institutions, s’il vous plaît. C’est pourquoi nous ne nous arrêterons pas là.

L’année dernière, 15 joueurs se sont également rebellés, demandant un encadrement plus « professionnel » de la part de Vilda. La fédération a fermement soutenu Vilda, et seules trois d’entre elles ont cédé et ont finalement été incluses dans l’équipe de la Coupe du Monde Féminine de cette année.

Discrètement, cependant, la révolte des joueurs semble avoir conduit à des changements positifs. Le personnel a été porté à plus de 60 membres pour accompagner l’équipe en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’équipe a pris des vols charters et les joueurs ont reçu de l’argent pour les aider à emmener leurs familles, avec du temps garanti pour que les mères passent du temps avec leurs enfants. .

Et après cette deuxième rébellion de toute l’équipe, et avec le départ de Rubiales, le plus grand supporter de Vilda, la fédération s’est cette fois rangée du côté des joueurs. A la place de Vilda, la fédération a nommé son ancien assistant, Monste Tomé, pour devenir la première femme entraîneur de l’équipe féminine d’Espagne.

Rafael del Amo, responsable du football féminin à la fédération, a déclaré cette semaine qu’il espérait que les joueuses reviendraient. Il a déclaré que les conditions améliorées dont ont bénéficié les joueuses lors de la Coupe du Monde Féminine resteraient en place et qu’il estimait que les ponts avaient été réparés avec le retrait de Vilda et le départ de Rubiales.

La présidente du syndicat FUTPRO, Amanda Gutiérrez, dont le syndicat représente les joueurs, a déclaré mercredi que la situation était « compliquée ».

« Il est vrai que la fédération a écouté… et qu’elle opère des changements structurels », a déclaré Gutiérrez à la radio Cadena SER. «C’est maintenant au tour des acteurs de déterminer si ces changements structurels sont suffisants ou s’il faut en apporter davantage. Je pense que c’est une décision difficile pour eux, tant pour les joueurs que pour les membres de la fédération qui tentent de résoudre le conflit.

On ne sait pas exactement ce que fera Tomé s’il n’y a pas d’accord entre les joueurs et la fédération avant qu’elle n’annonce sa liste à Madrid vendredi. En théorie, un joueur est obligé de répondre à l’appel d’une équipe nationale. Elle pourrait également appeler d’autres joueurs pour prendre leur place.

L’Espagne devrait affronter la Suède, numéro un mondial, dans la Ligue des nations féminine, le 22 septembre. L’Espagne, classée deuxième au monde, a battu la Suède 2-1 en demi-finale de la Coupe du monde féminine avant de battre l’Angleterre 1-0 en finale. .

L’annonce de l’équipe interviendra le jour même où Rubiales témoignera devant un juge espagnol enquêtant sur les accusations portées par les procureurs de l’État selon lesquelles il aurait agressé sexuellement Hermoso avec son baiser. Il dit que le baiser était consentant. Hermoso a nié cela.

___

Football AP : https://apnews.com/hub/soccer

Joseph Wilson, Associated Press