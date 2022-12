L’équipe féminine d’Ecosse intente une action en justice contre l’Association écossaise de football pour l’égalité de rémunération et de traitement | Nouvelles du football

Les internationales féminines écossaises ont intenté une action en justice contre l’Association écossaise de football pour des revendications d’égalité de rémunération et de traitement.

La capitaine de l’équipe nationale féminine d’Écosse, Rachel Corsie, sera la principale demanderesse dans l’affaire du tribunal du travail.

Les joueurs exigeront un contrat stipulant un salaire et un traitement égaux par rapport à leurs homologues masculins sur des questions telles que les installations d’entraînement, les hôtels, les voyages, l’équipement, ainsi que les ressources médicales et nutritionnelles.

“Il s’agit de traiter tous les footballeurs professionnels de la même manière”, a déclaré le défenseur d’Aston Villa Corsie dans un communiqué.

“Après des années d’iniquité, d’irrespect et, dans certains cas, d’abus, nous avons une opportunité historique de faire progresser l’égalité salariale et de promouvoir l’égalité des femmes et des filles dans le football.

“Cette campagne porte sur la parité, et nous chercherons à nous engager avec l’Association écossaise de football, les fans et tous les membres de la communauté du football écossais pour apporter ce changement attendu depuis longtemps.”

L’action sera entièrement financée par PFA Scotland et est susceptible de citer des accords d’égalité de rémunération dans les équipes nationales des États-Unis, de la Norvège, du Canada et de la Suède. L’équipe féminine américaine a conclu un règlement de 17,7 millions de livres sterling avec US Soccer plus tôt cette année après une bataille juridique de six ans.

Les capitaines de la République d’Irlande Seamus Coleman et Katie McCabe ont convenu d’un accord sur des frais de match égaux en août de l’année dernière à la suite de discussions avec la Football Association of Ireland.

Les hommes écossais ont renoncé à tous les frais de match pendant une longue période jusqu’à la qualification pour la finale de l’Euro 2020, l’idée étant qu’ils devraient être récompensés pour leur succès.

L’équipe féminine s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Europe en 2017 et la Coupe du monde en 2019, mais a raté ses deux dernières campagnes de qualification.

Les joueuses de haut niveau Caroline Weir et Erin Cuthbert ont ajouté leur voix aux appels au changement.

Le milieu de terrain du Real Madrid, Weir, a déclaré: “Pendant tant d’années, nous avons ressenti une réflexion après coup, et bien que nous ayons vu une croissance, cela est dû à la conduite de notre propre changement.

“Les paiements des accords de parrainage vont massivement au football masculin et aux joueurs masculins. Dans notre société actuelle, c’est un exemple des préjugés dépassés envers un groupe de joueurs.

“L’équipe nationale devrait être une organisation unifiée qui soutient à la fois le SMNT et le SWNT. Ce devrait être un environnement d’élite et de haute performance qui garantit que les deux équipes peuvent réussir.

“S’il était partagé de manière égale, il y aurait une augmentation spectaculaire du financement du football féminin et féminin à tous les niveaux, ce qui serait transformateur.”

La joueuse de Chelsea Cuthbert a ajouté : “Cette campagne doit être le début d’un tournant irréversible pour changer à jamais notre jeu national et la façon dont les joueuses sont traitées. Il s’agit de faire progresser et d’atteindre l’égalité dans le football écossais.”

La SFA a été approchée pour commentaires.