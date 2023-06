L’équipe féminine de Newcastle deviendra professionnelle en troisième division la saison prochaine

Les femmes de Newcastle United deviendront une équipe professionnelle à plein temps lorsqu’elles joueront dans la Ligue nationale féminine de troisième niveau la saison prochaine, a annoncé le club vendredi.

L’équipe féminine était semi-professionnelle lorsqu’elle a remporté le titre de Division One North la saison dernière pour être promue dans la FA Women’s National League Northern Premier Division.

« L’équipe première de l’équipe féminine de Newcastle United aura désormais l’opportunité de se consacrer à plein temps alors qu’elle poursuit son succès, dans le but ultime d’atteindre le [top tier] Super League féminine », a déclaré le club dans un communiqué.

« En plus de recevoir des salaires compétitifs, les joueurs pourront s’entraîner tout au long de la semaine et auront accès à un équipement professionnel, à des installations de traitement et de prévention des blessures. »

L’équipe continuera de disputer ses matchs à domicile à Kingston Park.

« Nous espérons être un chef de file dans le mouvement vers le professionnalisme dans le football féminin et inspirer les femmes et les filles qui rêvent de poursuivre une carrière dans le football », a déclaré l’entraîneur-chef Becky Langley.

Le PDG de Newcastle United, Darren Eales, a déclaré que c’était un « moment historique » alors qu’ils devenaient le premier club féminin entièrement professionnel du troisième niveau et a remercié les propriétaires pour leur soutien.

Le club appartient au Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui détient une participation de 80% dans le club, le reste étant réparti entre RB Sports & Media et PCP Capital Partners.

L’équipe masculine de Newcastle jouera en Ligue des champions la saison prochaine pour la première fois en deux décennies après avoir terminé quatrième de la ligue lors de sa première saison complète depuis la prise de contrôle dirigée par le PIF, qui a été approuvée en octobre 2021.