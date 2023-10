L’équipe féminine de natation du Roanoke College se lève et dit « NON » à la NCAA (regarder) – Twitchy

La question des hommes se faisant passer pour des femmes pour rivaliser avec elles se pose depuis longtemps. Des femmes fortes et courageuses, comme Riley Gaines et Paula Scanlan, se sont prononcées contre cette pratique (souvent au risque de subir de graves préjudices personnels), mais jusqu’à récemment, seules des athlètes féminines s’exprimaient à titre individuel.

Eh bien, pas plus. Le 5 octobre, TOUTE l’équipe féminine de natation du Roanoke College a tenu une conférence de presse (et a invité Gaines et Scanlan à les rejoindre) où elles ont dit à leur école et à la NCAA « ASSEZ » après qu’un homme ait tenté de rejoindre leur équipe cette année, avec le plein soutien de l’école et de la NCAA. Regarde:

🚨 EN DIRECT : L’équipe féminine de natation du Roanoke College appelle la NCAA à protéger les espaces, la vie privée, la sécurité et les opportunités des femmes ! Écoutez les courageuses athlètes féminines qui s’expriment pour la première fois dans la lutte pour sauver le sport féminin. https://t.co/AMIw1XujEj – Forum des femmes indépendantes (@IWF) 5 octobre 2023

Si vous avez le temps, cela vaut la peine de regarder l’intégralité de la conférence de presse de 75 minutes. Mais voici quelques faits marquants :

«Nos universités et institutions nous font du gazouillis et nous font chanter émotionnellement pour nous faire sentir comme des oppresseurs simplement parce que nous exigeons l’équité. Il y a tellement de larmes et tellement de femmes frustrées dans le sport en ce moment et trop d’entre elles ne sont pas visibles. Il ne devrait pas être nécessaire de faire preuve de courage ou de courage pour défendre le traitement équitable des femmes et des filles. Et si les dirigeants ne peuvent pas se résoudre à le faire, nous avons besoin de dirigeants différents.

– Riley Gaines

« Je ne m’attendais pas à être aveuglé par un coéquipier de l’équipe masculine qui voulait maintenant rivaliser avec moi et mes camarades nageurs et battre nos records. »

— Le nageur de Roanoke et co-capitaine Bailey Gallagher

«Nous nous sentions impuissants. Chaque fois que nous essayions d’exprimer nos sentiments, nous étions soit mis de côté, soit censés régler nous-mêmes toutes nos préoccupations. Nous nous sommes sentis complètement ignorés par notre école – un endroit qui est censé être notre second chez-soi.

— La nageuse de Roanoke et co-capitaine Kate Pearson

Il y a bien plus dans la conférence de presse complète. Des histoires horribles, mais plus important encore, un courage immense de la part de ces femmes qui ont fait équipe et ont refusé d’accepter la folie qui leur était imposée.

Les nageuses de Roanoke ont reçu un soutien retentissant de la part des plus hauts échelons du gouvernement de Virginie.

En Virginie, nous nous engageons en faveur de l’équité dans le sport féminin. Je me tiens aux côtés des Roanoke College Swimmers dans leurs efforts pour rechercher des règles du jeu équitables. Leur demande est raisonnable, c’est du bon sens. https://t.co/QDUwuL9KnW – Gouverneur Glenn Youngkin (@GovernorVA) 5 octobre 2023

Je me tiens aux côtés des athlètes féminines du Roanoke College et de toute la Virginie, qui se battent pour l’intégrité du sport féminin. Nous ne pouvons pas faire reculer le Titre IX au nom d’une fausse équité. https://t.co/JmjcegArjX – Jason Miyares (@JasonMiyaresVA) 5 octobre 2023

Il n’y a rien de mieux que le soutien sans réserve du gouverneur et du procureur général de votre État.

Mais la vague de soutien est venue de partout sur Twitter. Y compris, bien sûr, Gaines elle-même, mais aussi d’autres éminents responsables et candidats de Virginie aux élections de 2023.

Tellement fier d’être avec @RoanokeCollege L’équipe féminine de natation a tenu aujourd’hui une conférence de presse appelant la NCAA, son université et les législateurs à mettre en œuvre des politiques visant à protéger les sports féminins !! Combien de filles supplémentaires doivent perdre des occasions de dire « NON » ? pic.twitter.com/h7nRig99qK – Riley Gaines (@Riley_Gaines_) 5 octobre 2023

Les nageuses du Roanoke College tiennent courageusement tête aux @NCAA pour avoir tenté de les forcer à partager leurs équipes sportives et leurs vestiaires avec des hommes biologiques. Ils méritent TELLEMENT de mérite pour leur courage dans ce combat.👏 👏 👏 https://t.co/y3PlwLrC6I – Kelsey Bolar (Harkness) (@kelseybolar) 5 octobre 2023

Pour ces nageuses du Roanoke College en Virginie, les sports féminins doivent être protégés. 🏊‍♀️👏🏻 https://t.co/7xEWwwAgpT – Macaulay Porter (@macaulayporter) 5 octobre 2023

En tant que père de 4 jeunes femmes extraordinaires (qui sont toutes des nageuses), je m’engage à garantir l’égalité des chances pour les femmes et les filles. Ils méritent une concurrence équitable ! C’est tout simplement du bon sens. Je soutiens l’équipe féminine de natation du Roanoke College. https://t.co/OQW6ZZFUW5 – Bill Woolf (@Woolf4VA) 6 octobre 2023

Nous et l’écrasante majorité des Virginiens soutenons le @RoanokeCollege Équipe féminine de natation. https://t.co/J2pNmxauVi – Républicains de cabane en rondins RVA (@LogCabinRVA) 6 octobre 2023

Allez à l’équipe de natation féminine du Roanoke College ! 👏 Ces femmes incroyables défendent le sport féminin. Trop c’est trop! https://t.co/7UgMJILfy1 – Comité de la Chambre sur l’éducation et la main-d’œuvre (@EdWorkforceCmte) 5 octobre 2023

De nombreux utilisateurs, en exprimant leur soutien, ont également commenté à quel point la conversation elle-même était folle.

C’est complètement insensé que nous ayons même ce débat. Ce que les activistes trans ont fait est tout simplement mauvais. Ils mutilent des enfants et effacent des femmes. Les femmes ne devraient jamais avoir à rivaliser avec des hommes. Quiconque prétend qu’il n’existe aucune preuve scientifique que les hommes ont des avantages ment. https://t.co/kzWhh49Nro – Sébastien Melmoth (@SebastianM1891) 5 octobre 2023

Lui (et bien d’autres) a raison, mais c’est là que nous en sommes. Le seul moyen désormais est de riposter, et l’équipe féminine de natation du Roanoke College a rejoint les rangs des athlètes féminines qui font exactement cela.

La lâcheté nous a mis dans ce pétrin. Et le courage nous en sortira. C’est la voie à suivre. https://t.co/xHrG32A1YL – Abigail Shrier (@AbigailShrier) 5 octobre 2023

C’est ainsi qu’il faut procéder. Toute l’équipe est solidaire. https://t.co/nARPXdo4of – le Ginga (@SirGingaa) 6 octobre 2023

Et c’est là la véritable importance de cette conférence de presse. Il ne s’agit pas seulement d’une seule voix qui s’exprime. C’est toute l’équipe, bras dessus bras dessous, qui se lève et dit : « NON ». Nous ne participons plus à cette folie.

Bravo aux femmes du Roanoke College.

