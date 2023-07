L’équipe féminine de la Coupe du monde des Philippines a une saveur américaine

Pour une nation située à plus de 7 000 milles (11 265 kilomètres) des États-Unis, le Philippines possède une équipe nationale de football féminin avec une touche résolument américaine. Sur les 23 noms figurant sur sa liste de la Coupe du monde féminine, 18 appartiennent à des femmes nées aux États-Unis.

L’un d’eux, défenseur Hali Long est né à Cape Girardeau, Missouri, et a grandi dans une famille philippine, ou Pinoy.

« Pouvoir représenter mon héritage, juste avoir cette opportunité de le ramener à la maison pour (les) personnes qui m’ont élevé, est un tel honneur », a déclaré Long jeudi.

Bien qu’elle ait grandi aux États-Unis, elle a déclaré: « Sous notre toit, c’était purement Pinoy, et je ne connaissais rien de différent. »

Cela, a-t-elle dit, a été son « facteur décisif » dans son choix de jouer pour les Philippines.

« C’est juste qui j’étais, sans aucun doute », a déclaré Long, qui a joué au football universitaire à l’Université de l’Arkansas à Little Rock.

Pour l’entraîneur-chef des Philippines, Alen Stajcic, peu importe le nombre de joueurs nés aux États-Unis dans l’équipe.

« Je me fiche de savoir où ils sont nés », a déclaré Stajcic. « S’ils ont les Philippines dans leur cœur et dans leur sang, et qu’ils sont bons au football, alors ils sont éligibles pour notre équipe. Ils jouent tous pour leur drapeau, ils jouent tous pour leur pays, ils jouent tous pour le peuple aux Philippines, où qu’ils résident. «

Les Philippines, l’une des huit nouvelles venues dans le tournoi, font leurs débuts en Coupe du monde féminine vendredi contre Suisse .

La liste américaine compte des joueurs d’un océan à l’autre. Olivier et Chandler Mc Daniel un duo sœur de Californie, rejoignent Long et ses coéquipiers de Washington, Ohio, Texas, Virginie, Connecticut et d’autres États.

Les autres joueurs nés aux États-Unis incluent Kiara Fontanille Kaiya Jota, Alicia Barker, Reina Bonta, Malea Cesar , Jessica Cowart , Dominique Randlé , Tahnaï Annis , Ryley Bugay , Carleigh Frilles , Isabelle Flanigan , Katrina Guillou , Sarina Bolden , Isabelle Flanigan et Quinley Quezada .

Une combinaison de facteurs aide à expliquer comment les joueurs américains se retrouvent avec les Philippines. Les États-Unis, en tant que double championne en titre de la Coupe du monde féminine, ne sont pas seulement une élite, mais leur vivier de talents est également important.

Le titre IX, la loi américaine exigeant l’égalité de traitement pour les femmes athlètes dans les collèges américains, a aidé plus de joueuses à accéder à un entraînement et à des installations de qualité aux États-Unis que dans de nombreux autres pays.

Les responsables philippins ont commencé à recruter massivement aux États-Unis pour des joueurs talentueux ces dernières années, et ont même organisé un camp d’entraînement de deux mois à Irvine, en Californie, en 2021.

La FIFA a des règles qui stipulent que les joueurs ne peuvent représenter qu’un pays dont ils détiennent la citoyenneté. Ils peuvent y être nés ou avoir des liens biologiques avec le pays qui autorise la double nationalité.

« C’est une façon pour eux d’honorer leurs parents », a déclaré le porte-parole de l’équipe des Philippines, Cedelf Tupas.

Stajcic a ajouté: « Je sais juste que cette équipe a du cœur, du sang, du courage et de l’esprit philippins. »

Le premier test de l’équipe a lieu à Dunedin contre les Suisses alors que les deux équipes ouvrent le jeu de groupe.

« J’ai toujours su que j’allais le voir un jour dans ma vie », a déclaré Long à propos de la qualification des Philippines pour le tournoi. « Je ne savais pas que je serais ici pour pouvoir le vivre, le respirer, le traverser, l’aimer, comme je le suis en ce moment. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA Philippines États-Unis