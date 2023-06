La joueuse de football suédoise Nilla Fischer a révélé que l’équipe nationale féminine avait été forcée de se déshabiller et de « montrer ses organes génitaux » aux médecins pour prouver qu’elle était une femme lors de la Coupe du monde féminine 2011 en Allemagne.

« On nous a dit que nous ne devrions pas nous raser » là-bas « dans les prochains jours et que nous montrerons nos organes génitaux au médecin », a écrit Fischer dans son nouveau livre « Je n’en ai même pas dit la moitié ».

« Personne ne comprend le problème du rasage, mais nous faisons ce qu’on nous dit et pensons » comment en sommes-nous arrivés là ? » Pourquoi sommes-nous obligés de le faire maintenant, il doit y avoir d’autres façons de le faire. Doit-on refuser ?

« En même temps, personne ne veut mettre en péril l’opportunité de jouer à une Coupe du monde. Nous devons juste faire la merde, peu importe à quel point c’est malade et humiliant.

La défenseure centrale suédoise, qui a remporté 194 sélections pour son pays, s’est ouverte davantage sur l’expérience dans une interview avec le Suédois Aftonbladet journal.

La joueuse de football suédoise Nilla Fischer (photo) a révélé que l’équipe nationale féminine avait été forcée de se déshabiller et de « montrer ses organes génitaux » pour que les médecins prouvent qu’elle était une femme lors de la Coupe du monde féminine 2011 en Allemagne.

L’équipe de Suède se réunit avant le match de quart de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2011 entre la Suède et l’Australie au stade de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA d’Augsbourg le 10 juillet 2011 à Augsbourg, en Allemagne.

« Je comprends ce que je dois faire et je baisse rapidement mon pantalon d’entraînement et mes sous-vêtements en même temps », a-t-elle déclaré.

« Le kiné hoche la tête et dit » ouais « , puis regarde le médecin qui se tient dos à ma porte. Il prend une note et avance dans le couloir pour frapper à la porte voisine.

« Lorsque tout le monde dans notre équipe est contrôlé, c’est-à-dire a exposé son vagin, notre médecin d’équipe peut signer que l’équipe nationale de football féminine suédoise ne se compose que de femmes. »

Deux semaines avant le début du tournoi en Allemagne, la FIFA a publié ses politiques mises à jour de reconnaissance du genre qui restent en place aujourd’hui. Les règles exigent que les équipes signent une déclaration indiquant que tous les joueurs impliqués dans le tournoi sont du « sexe approprié ».

Des inspections ont été effectuées lorsque des équipes nigérianes, ghanéennes et sud-africaines ont protesté contre des spéculations selon lesquelles certains des joueurs alignés par la Guinée équatoriale auraient pu être des hommes.

Mais on ne sait pas pourquoi les joueurs ont été contraints de montrer leurs organes génitaux, plutôt que de soumettre un simple test sur écouvillon pour examen, comme c’est la pratique courante.

Fischer a déclaré que le fait que l’examen soit mené par les kinés de l’équipe signifiait que les joueurs subissaient l’épreuve dans un « environnement sûr », mais il était clair qu’elle était mécontente de la façon dont la situation avait été gérée.

«Nous avions un environnement très sûr dans l’équipe. C’était donc probablement le meilleur environnement pour le faire. Mais c’est une situation extrêmement étrange et, dans l’ensemble, ce n’est pas une façon confortable de le faire.

Nilla Fischer de Suède lors du match de demi-finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019 entre les Pays-Bas et la Suède d’Amérique au Stade de Lyon le 03 juillet 2019 à Lyon

Fischer est vu en train de défendre près de la ligne de but sur cette image prise lors d’un match de Coupe du monde en 2019

La FIFA a déclaré qu’elle avait « pris note des récents commentaires de Nilla Fischer concernant ses expériences et les tests de vérification du sexe effectués par l’équipe nationale suédoise lors de la Coupe du monde féminine 2011 » en réponse à l’interview de Fischer.

Pendant ce temps, Mats Börjesson, le médecin de l’équipe féminine suédoise au moment de la Coupe du monde 2011, a déclaré à Aftonbladet que même si les contrôles n’étaient pas effectués dans des circonstances idéales, leur objectif était justifiable.

« La FIFA ne fait pas cela pour être méchant avec qui que ce soit », a-t-il déclaré, ajoutant que les contrôles ont été effectués dans le cadre de plusieurs mesures visant à « créer l’équité pour les filles afin qu’elles ne s’entraînent pas toute leur vie, puis quelqu’un arrive avec un avantage déraisonnable ».

La révélation intervient alors que l’ancien joueur d’Arsenal devenu expert Ian Wright a dénoncé les diffuseurs européens pour le manque de promotion autour de la Coupe du monde féminine cette année, qui commence dans un peu plus d’un mois en Australie.

S’exprimant dans le dernier épisode de son podcast La maison de Wrighty aux invités Musa Okwonga et Ryan Hunn, Wright a déclaré qu’il était étonné qu’à seulement six semaines du début du tournoi, il y ait peu de promotion à travers l’Europe alors que les diffuseurs et la FIFA ont du mal à conclure des accords sur les droits de télévision.

Wright a déclaré que les Lionnes d’Angleterre, qui ont remporté le trophée de l’Euro à Wembley en 2022 devant 87 000 fans, s’étaient vu refuser des accords de parrainage et un coup de projecteur sur leurs « plus grands moments ».

Un Ian Wright frustré, qui se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande pour couvrir le tournoi, a déclaré qu’à six semaines de la fin, la Coupe du monde féminine avait été lamentablement promue.

Le mois dernier, le gouvernement a appelé la FIFA, la BBC et ITV à conclure un accord après que les craintes d’un black-out de la télévision britannique ont été soulevées.

Les accords de diffusion n’ont toujours pas été conclus pour certains des plus grands pays du football avant le tournoi.

Dans l’explosion passionnée, Wright a déclaré que certains fans de football au Royaume-Uni ne savaient même pas que le tournoi avait lieu en raison du manque de publicité.

Il a dit: « Quoi qu’il se passe avec les diffuseurs et la FIFA. Ils doivent s’asseoir et résoudre [it]. La Coupe du monde féminine ne peut pas être à travers l’Europe, mec.

« Comment pouvons-nous ne pas nous montrer ? Cela n’arriverait jamais dans le football masculin.

Il a poursuivi: « Regardez le nombre d’opportunités que ces filles ont probablement manquées en ce qui concerne les accords de parrainage qui y ont conduit. »

‘Ce n’est pas beau. Tu marches dans la rue et les gens ne savent même pas [it’s happening].’