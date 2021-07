L’équipe féminine de basket-ball Team USA doit continuer à s’améliorer aux Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO — Pour la première fois depuis longtemps, l’équipe féminine américaine de basket-ball est arrivée aux Jeux olympiques avec quelques doutes.

Pas de savoir si cela ne serait pas en deçà d’une médaille d’or, ce qui est toujours du domaine du croire-le-quand-vous-le-voyez-le. Mais le niveau de stress qu’il pourrait falloir pour y arriver a fait l’objet d’une discussion ouverte pour Team USA, qui compte six Olympiens pour la première fois, s’appuie fortement sur un joueur de 40 ans et un autre de 39 ans dans sa formation de départ et n’a pas t semble exactement prêt pour une course historiquement dominante lors de son camp d’entraînement à Las Vegas.

Sur la base de la victoire 81-72 de mardi contre le Nigeria lors de son match d’ouverture olympique, ces questions sont toujours valables.

« Vous ressentez la pression. Aucun doute là-dessus », a déclaré l’entraîneur de l’équipe américaine Dawn Staley, décrivant un monde du basket-ball qui rend progressivement la vie plus difficile lors de ces événements. « Nous ne pouvons prendre aucune équipe à la légère, nous non plus. »

Pour souligner à quel point les Américaines ont été hors pair en basket-ball féminin international, mardi était la 50e victoire olympique consécutive de ce programme et pourtant seulement la deuxième où la marge était inférieure à 10 points. Ainsi, lorsque le résultat est moins qu’une démonstration de force sans entrave, cela fait sourciller – même si la barre pour cette équipe particulière devrait être considérablement plus basse.

À l’approche des Jeux olympiques, les joueurs et entraîneurs américains ont répété à maintes reprises que celui-ci serait plus un voyage, que la nouveauté de l’équipe signifiait qu’il fallait juger si elle prenait les mesures appropriées vers une médaille d’or. et non contre le basket-ball à couper le souffle que ses prédécesseurs jouaient souvent.

« C’est vraiment la première fois que nous avons six débutants dans une même équipe », a déclaré la meneuse Sue Bird, qui a confirmé après le match qu’à 40 ans, il s’agirait de ses derniers Jeux olympiques. « Il y a toujours eu un bon mélange de personnes qui ont été là et qui ont fait cela, puis de nouveaux arrivants qui allaient éventuellement reprendre le flambeau, donc cela semble un peu différent. »

Et pourtant, à quel point est-il censé se sentir différent sans être obligé de prendre l’alarme ?

Alors que Team USA n’a jamais vraiment été en danger de perdre contre le Nigeria mardi, ce n’était pas le genre de performance visuelle ou statistique qui suggérerait que la navigation se déroule sans heurts.

En dehors d’une séquence de 23-0 pour les États-Unis au deuxième quart lorsque les tirs ont commencé à tomber, les Américains n’étaient pas de loin la meilleure équipe pendant la majeure partie du match. En fait, la défense de pression sur tout le terrain du Nigeria a donné à l’équipe américaine de tels ajustements, il semblait souvent qu’il y avait une confusion totale sur la façon d’attaquer ou sur l’emplacement des ouvertures.

Les États-Unis ont craché 25 revirements, autorisé 19 rebonds offensifs et pendant un bref instant, leur avance de 20 points à la fin du troisième quart avait été réduite à 75-67 à la 3e minute. La menace n’a duré qu’un instant, alors que Sylvia Fowles a frappé un flotteur à la sortie d’un temps mort et Chelsea Gray a fait successivement une paire de sauteurs de milieu de gamme. Mais lorsque vous effectuez un zoom arrière à 30 000 pieds, il n’est pas arrivé trop souvent au cours des cinq derniers Jeux olympiques que l’équipe américaine ait ressenti ce genre de poussée en fin de match.

«Je pense que c’est juste pour s’habituer les uns aux autres», a déclaré A’Ja Wilson, qui a mené l’équipe à ses débuts olympiques avec 19 points et 13 rebonds. «Nous voyons le jeu et nous voulons le faire, mais parfois ce n’est pas là. Nous les nettoierons lorsque nous commencerons à jouer plus ensemble.

BULLETIN DES JEUX OLYMPIQUES : Inscrivez-vous maintenant pour recevoir les mises à jour de Team USA dans votre boîte de réception

MISES À JOUR DU TEXTE DES JEUX OLYMPIQUES :Accédez aux coulisses des Jeux olympiques de Tokyo

La beauté et le défi des Jeux olympiques, cependant, c’est que tout cela est si éphémère. Cette équipe particulière ne sera ensemble que pendant encore 12 jours et, au maximum, cinq matchs. A la minute où ils sont arrivés à Tokyo, le temps a commencé à tourner.

Comme leurs homologues de l’équipe masculine, les femmes n’ont pas connu un bon départ. Ils ont perdu des matchs d’exhibition contre les WNBA All-Stars et les Australiens, et pourtant ils n’ont pas subi la même perte d’aura ni la même réduction des attentes, même s’il est clair qu’il s’agit en quelque sorte d’une année de passage du flambeau.

Peut-être que la lutte relative contre le Nigeria fera partie d’une correction de cap nécessaire qui permet quelque chose de moins que de gagner chaque match de 30 points. En même temps, dans cette courte fenêtre, il va y avoir une vraie pression pour faire mieux que les Américains ne l’étaient mardi parce que rien de moins que la médaille d’or suffira.

« La 50e victoire consécutive, cela ressemble à un gros chiffre et c’est un gros chiffre », a déclaré Staley. « Mais je ne pense pas que les gens comprennent vraiment ce qui se passe là-dedans. Ils pensent que nous nous présentons et gagnons automatiquement des matchs de basket-ball, mais le sacrifice que nous y mettons, les joueurs qui sacrifient continuellement ; ils pourraient partir en vacances ailleurs, profiter de leur famille, mais ils s’engagent. Notre grandeur est due aux joueurs qui font ce sacrifice.

La grandeur pour l’équipe des États-Unis à ces Jeux olympiques n’est peut-être pas aussi automatique qu’elle le semblait dans le passé. Mais même prolonger cette séquence de victoires de 50 à 55 – le nombre nécessaire pour remporter une autre médaille d’or – exigera de cette équipe qu’elle fasse quelques pas en avant par rapport à ce que nous avons vu contre le Nigeria.