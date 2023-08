L’équipe féminine d’Angleterre unit les fans alors qu’une équipe autrefois ignorée vise le premier titre de Coupe du monde du pays depuis 1966

LONDRES (AP) – Il est facile de comprendre pourquoi Gail Newsham ne peut s’empêcher de sourire alors qu’elle se prépare pour que l’équipe de football d’Angleterre dispute la finale de la Coupe du monde féminine.

Newsham, 70 ans, a grandi à une époque où les femmes en Angleterre étaient interdites de ce sport – appelé football ici – et a contribué à la résurgence du jeu une fois ces restrictions levées. Maintenant, elle se prépare à regarder le match de dimanche contre l’Espagne à la télévision et espère voir son équipe remporter un championnat du monde.

« Je porterai ma chemise, je prendrai un rouleau de saucisses et un verre de bulles », a déclaré Newsham, arborant déjà son maillot bleu d’Angleterre. « C’est ce que j’ai fait à chaque match, donc je vais le refaire dimanche et juste, vous savez, encourager les filles. »

Elle ne sera pas seule.

Lorsque les Lionnes entreront sur le terrain, elles seront soutenues par des hordes de filles soutenant leurs héros, des mères et des grands-mères célébrant les progrès réalisés depuis qu’elles n’ont pas eu la chance de jouer au jeu, et des fans enragés – hommes et femmes – de tous horizons espérant que cette nation folle de football puisse enfin remporter une Coupe du monde après 57 ans de frustration. Le seul titre de Coupe du monde de l’Angleterre est venu en 1966 lorsque les hommes ont gagné.

Si la finale du championnat d’Europe de l’an dernier est une indication, une grande partie de la nation regardera. Plus de 23 millions de personnes, soit environ 42% de la population, ont regardé les femmes anglaises battre l’Allemagne ce jour-là.

Cet été encore, le succès de 23 jeunes Anglaises et de leur entraîneur néerlandais a été une bonne nouvelle dans un pays aux prises avec une inflation paralysante, un service de santé en crise et des querelles politiques apparemment sans fin.

Les premières pages des journaux étaient remplies de photos des joueuses anglaises Lauren Hemp et Alessia Russo après avoir aidé l’équipe à remporter une victoire 3-1 contre l’Australie lors de la demi-finale de mercredi. Le roi Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak ont ​​félicité l’équipe après la victoire.

« J’ai l’impression que les Lionnes nous donnent de l’espoir – à nous tous, garçons et filles, femmes et hommes », a déclaré Huda Jawad, féministe et membre d’un groupe de fans connu sous le nom de Three Hijabis pour leurs foulards musulmans traditionnels. Ils fournissent « quelque chose dont on peut espérer et dont on peut être fier et qui montre qu’en fait le football, comme la société, peut être joyeux, il peut être égal, il peut être porteur d’espoir, que nous pouvons avoir une communauté, une amitié et une solidarité ».

Cela n’a pas toujours été l’histoire du football anglais.

Dans un pays qui se considère comme le berceau du sport le plus populaire au monde, les gens s’attendent à gagner. Mais l’équipe nationale masculine a déçu les fans à chaque tournoi majeur depuis 1966.

Cette frustration a débordé en 2021 lorsque les hommes d’Angleterre ont perdu contre l’Italie en finale du Championnat d’Europe au stade de Wembley à Londres. Le vandalisme et les affrontements avec la police après le match ont conduit à des dizaines d’arrestations, et trois joueurs noirs ont été bombardés d’injures racistes après avoir raté leurs tirs lors de la séance de tirs au but qui a mis fin au concours.

Mais en 2022, les femmes ont remporté leurs propres euros, épatant les spectateurs avec des passes précises et des buts flashy qui ont attiré des foules record, des audiences télévisées en plein essor et une couverture adorée.

Après une deuxième année de succès caractérisée par des sourires et des câlins et des objectifs plus éclatants, l’équipe est décrite comme presque une fraternité modèle. Jawad, dont le groupe milite contre la discrimination dans le football, considère l’équipe comme un antidote au stéréotype des hooligans anglais tapageurs du football, bien qu’il faille faire davantage pour accroître la diversité dans une équipe majoritairement blanche.

« Je pense que les Lionnes nous donnent l’occasion de réécrire cette histoire et de dire qu’en fait l’équipe d’Angleterre reflète une perspective mondiale plus jeune, plus pleine d’espoir et plus internationale qui veut embrasser la diversité, l’égalité et veut vraiment donner aux gens un sens des valeurs. … », a déclaré Jawad. « Cela donne le ton culturel de notre pays d’une manière que notre politique ne fait malheureusement pas. »

Mais gagner la Coupe du monde amènerait les choses à un nouveau niveau. Certains réclament déjà un jour férié en cas de victoire des Lionnes.

Les petites filles – et pas mal de grandes filles – portent fièrement leurs maillots anglais avant le match.

Les pubs et les fan zones spécialement érigées à travers le pays devraient déborder dimanche matin, malgré le début local tôt à 11 heures requis par un match nocturne en Australie.

À St. Mary’s Sunbury-on-Thames, à l’ouest de Londres, le vicaire Andrew Downes a décidé de raccourcir son service dominical afin que la congrégation puisse regarder une diffusion en direct du match dans la salle paroissiale.

Des petits pains froids pétillants et chauds au bacon seront servis – pas exactement du pain et du vin, mais peut-être plus appropriés pour les fans.

« Nous prierons comme des fous pour que l’arbitre soit un amoureux des Lionnes », a déclaré le père Andrew. « Je veux dire, Jésus sauve. Espérons juste que notre gardien sauve et que nous revenions à la maison avec la coupe! »

Cela offrirait un moment emphatique de rédemption pour les femmes qui ont vécu la longue et parfois controversée histoire du football féminin en Angleterre.

Newsham a aidé à raconter cette histoire lorsqu’elle a écrit un livre sur Dick, Kerr Ladies Football Club, qui a prospéré pendant et pendant quelques années après la Première Guerre mondiale, lorsque les femmes ont comblé le vide sportif laissé après que les meilleurs joueurs masculins soient partis dans les tranchées. Des équipes de femmes, dont beaucoup étaient organisées dans des usines de munitions, attiraient de grandes foules et collectaient des fonds pour des œuvres caritatives. Un match en 1920 a attiré 53 000 spectateurs.

Mais cette popularité a déclenché une réaction de la part des hommes qui dirigeaient la Football Association, l’instance dirigeante du sport en Angleterre. En 1921, la FA a interdit aux équipes féminines d’utiliser ses installations, affirmant que « le jeu de football est tout à fait inadapté aux femmes et ne devrait pas être encouragé ».

L’interdiction est restée en place pendant les 50 années suivantes.

Cela n’a pas empêché Newsham de jouer au football de rue avec les garçons de sa ville natale de Preston. Et après la levée de l’interdiction, elle a passé deux décennies à jouer pour les Preston Rangers sur des terrains de qualité inférieure, souvent sans vestiaires ni même toilettes appropriées.

La FA a pris la responsabilité du football féminin en 1993, entamant le lent processus d’amélioration du financement et des installations. L’écrivain de football Carrie Dunn, qui a récemment relaté le succès de l’équipe avec le livre «Reign of the Lionesses: How European Glory Changed Women’s Football in England», se souvient d’avoir assisté à des conférences de presse en Angleterre qui se tenaient dans des cafés parce que trop peu de journalistes étaient intéressé à parler au directeur.

Les choses se sont accélérées après les Jeux olympiques de Londres en 2012, lorsque les autorités ont commencé à reconnaître qu’il y avait un public mondial pour le football féminin.

« Il était temps », a déclaré Dunn. « Alors, oui, les gens remarqueront peut-être un changement maintenant, mais j’espère que ce changement sera quelque chose que nous verrons pour toujours à partir de maintenant. »

Newsham est plus qu’enthousiaste à l’idée de remporter la Coupe du monde.

« C’est censé être », a-t-elle déclaré. « C’est comme une tragédie grecque, mais avec une fin heureuse. Voilà comment je me sens. C’était une énorme injustice en 1921, et il a fallu du temps pour revenir là où nous en sommes. J’ai donc vraiment hâte d’être à dimanche.

