L’équipe féminine d’Angleterre se voit refuser les bonus de la Coupe du monde 2023 par la FA: rapport

Les joueuses d’Angleterre ne recevront pas de bonus de la FA lors de la Coupe du monde 2023 de cet été, la décision intervenant quelques jours seulement avant que l’équipe ne s’envole pour l’Australie pour le début du tournoi le 20 juillet.

Pour la première fois, la FIFA est prête à payer chaque joueur du tournoi – auparavant, les fédérations pouvaient décider si des prix en argent seraient distribués aux joueurs.

En conséquence, la FIFA est sur le point d’attribuer à chaque joueur participant aux phases de groupes 26 000 £, avec des incitations monétaires supplémentaires accordées à chaque tour d’une équipe progresse. En effet, chaque joueur de l’équipe gagnante gagnera 210 000 £ supplémentaires.

Cependant, les fédérations de football des États-Unis et des Pays-Bas sont sur le point de verser des primes à leurs joueurs en plus des paiements de la FIFA, ce qui aurait provoqué de la frustration dans le camp des Lionnes que la FA choisisse de ne pas proposer un système de primes similaire, selon Le gardien. D’autres pays, comme l’Allemagne et l’Afrique du Sud, ont emboîté le pas.

La FA fournira 10 000 £ à chaque joueur pour aider les familles à se rendre à la Coupe du monde, soit le même montant que l’équipe masculine reçoit également.

Jonas Linné est le PDG de Football Forza, une application de score de football en direct qui accorde la même importance aux scores de football féminin qu’aux résultats masculins. Il a déploré la décision de la FA avant un tournoi aussi crucial dans le paysage du football féminin.

« La nouvelle que la FA ne paiera pas les primes des Lionnes au-delà des paiements de la FIFA, comme le font les États-Unis et l’Australie à leurs équipes respectives, montre un net recul dans le cheminement vers l’égalité de rémunération, les infrastructures et la reconnaissance du football féminin – toutes les initiatives que la FA a promues », a déclaré Linné.

« L’année dernière, la FA a promis à l’équipe masculine d’Angleterre entre 400 000 et 450 000 £ par joueur pour avoir remporté la Coupe du monde, soit près du double des 215 000 £ promis à l’équipe féminine cette année, tandis que les Lionnes n’ont reçu que 55 000 £ chacune pour avoir gagné. les Championnats d’Europe 2022. Si la FA peut payer l’équipe masculine au-delà des bonus de la FIFA, pourquoi n’accorde-t-elle pas le même traitement à l’équipe féminine ?

« Les joueurs ne sont pas non plus autorisés à participer aux campagnes de parrainage de la FA, ce qui entrave la voie vers l’égalité de rémunération pour les joueuses. L’égalité salariale commence par une exposition médiatique, une visibilité et des opportunités de parrainage égales pour le football féminin. »

Comme le souligne Linné, la FA a imposé un strict black-out médiatique aux joueurs anglais le 19 juin, limitant leur capacité à participer à des campagnes de sponsoring et à des opportunités commerciales, limitant ainsi tout revenu potentiel avant la Coupe du monde.

« Il ressort clairement du regain d’intérêt depuis la Coupe du monde 2019 que l’appétit est là, mais sans une infrastructure et une couverture adéquates des jeux, ces instances dirigeantes continueront de mal servir le football féminin aussi longtemps qu’elles pourront s’en tirer », Linné a ajouté. « Si nous pouvons répondre à l’appétit pour le football féminin avec la couverture médiatique qu’il mérite, l’égalité de rémunération pour les footballeuses devrait suivre. »

