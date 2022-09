L’équipe féminine canadienne de basketball redynamisée vise le podium de la Coupe du monde

Il n’y a pas eu beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place pour le Canada à la Coupe du monde.

Regroupée avec les deuxième, troisième et quatrième places des Jeux olympiques et sous la tutelle d’un nouvel entraîneur-chef en la personne de Victor Lapeña, l’équipe canadienne de basketball féminin, classée quatrième, aurait pu se faire pardonner d’avoir compté les victoires morales au tournoi de Australie.

Au lieu de cela, le Canada a décroché trois victoires consécutives pour ouvrir le tournoi, terminant finalement 4-1 pour se classer deuxième de son groupe.

Maintenant, non seulement les Canadiens sont en phase à élimination directe, mais ils sont à une victoire de disputer leur première médaille dans un tournoi majeur depuis 1986.

Le Canada affrontera ensuite Porto Rico, 17e au classement, en quart de finale, jeudi à 0 h 30 HE. Une victoire met probablement en place une confrontation en demi-finale contre la puissance américaine vendredi.

“Ils n’abandonnent pas. Ils ne se reposent pas sur le terrain. Quand ils se reposent sur le terrain, c’est parce qu’ils ne s’en rendent pas compte. En tant qu’entraîneur, que puis-je leur demander de plus ?” Lapeña a déclaré après que le Canada a battu la Serbie lors de son premier match.

“Ils travaillent tout le temps et ils ont confiance en mon travail, en notre [coaching staff]. Lorsque vous jouez avec votre meilleur, lorsque vous jouez avec le maximum de possibilités que vous avez, de bonnes choses se produisent. Nous ne sommes pas parfaits mais nous apprenons ce processus.”

Carleton embrase le Mali alors que le Canada évitera les États-Unis en quarts de finale de la Coupe du monde de basketball féminin FIBA Bridget Carleton a marqué un sommet de 27 points alors que le Canada battait le Mali 88-65 et garantissait une place parmi les deux premières du groupe B avant les quarts de finale de la Coupe du monde de basketball féminin FIBA ​​à Sydney.

Lapeña est venu prêcher une philosophie mise à jour sur le terrain avec une attaque fluide et une défense agressive. Mais l’Espagnol exubérant a prévenu que les changements pourraient entraîner, au moins au début, une augmentation des revirements et des fautes.

Les attentes pour le tournoi, avec la joueuse vedette Kia Nurse revenant tout juste d’une blessure et un temps minimal avec Lapeña, étaient tenues en échec.

Il s’avère que le Canada a appris rapidement. Sa victoire sur la Serbie était une mesure de vengeance pour une défaite de quatre points en ouverture des Jeux olympiques. Il a ensuite battu le Japon, médaillé d’argent olympique, la France, médaillée de bronze, ainsi que le Mali, 37e.

La seule défaite du Canada a été contre l’Australie, troisième au classement, par trois points.

Le système de Lapeña semble également fonctionner. Le Canada s’est classé au milieu du peloton pour les revirements tout en réussissant le quatrième plus grand nombre de vols de toutes les équipes. Pendant ce temps, seuls Porto Rico et les États-Unis ont commis moins de fautes.

“Je suis très fier de mes joueurs car nous grandissons en équipe”, a déclaré Lapeña après la victoire du Japon. “Ils ont beaucoup confiance en moi et dans les entraîneurs et cela signifie que je peux réfléchir à la façon dont nous pouvons gagner [against] Le Japon fait ceci, ceci et cela, et ils essaient d’exécuter parfaitement.”

Alexander, voie principale de Carleton

L’ancien centre de la WNBA Kayla Alexander a semblé particulièrement rajeuni dans le système de Lapeña en tant que l’un des deux seuls joueurs à avoir en moyenne plus de 10 rebonds par match en phase de groupes.

“J’aime sa philosophie, surtout en défense. J’aime qu’il nous défie. Il me fait faire des choses en défense que je ne pense pas pouvoir faire normalement”, a déclaré Alexander après la victoire de 14 points du Canada contre la France.

Bridget Carleton, qui joue avec la capitaine de l’équipe Natalie Achonwa sur les Lynx du Minnesota, a également poursuivi son solide jeu international depuis les Jeux olympiques.

Après avoir lutté pour un match de tir à un contre 14 contre la France, la joueuse de 25 ans a trouvé son coup et a réussi plus de 50% de ses buts sur le terrain, y compris une marque de 12 pour 19 en profondeur, au cours des trois derniers. Jeux.

“Elle a toujours été explosive”, a déclaré Achonwa. “Elle a toujours été une tireuse et une marqueuse, mais elle a vraiment embrassé ce moment et notre besoin qu’elle remplisse ce rôle. Et je suis heureux de voir que le monde peut également voir, qui j’ai connu que Bridget Carleton a été tout ce temps.”

Carleton propulse le Canada vers les quarts de la Coupe du monde Bridget Carleton a joué pour le Canada avec un record de 19 points lors de la victoire 70-56 de son équipe contre le Japon pour rester invaincue à la Coupe du monde de basketball féminin FIBA.

Nurse, disputant ses premiers matchs de compétition depuis les éliminatoires de la WNBA 2021 avec une restriction d’environ 20 minutes par match, semble sans peur et relativement explosive.

Le natif de Hamilton, en Ontario, a récolté en moyenne neuf points par match tout en tirant juste au-dessus de 40 %.

Porto Rico ensuite

L’attention se tourne maintenant vers une équipe fougueuse de Porto Rico, qui a terminé 2-3, y compris une courte défaite de trois points contre la Belgique, cinquième au classement.

Porto Rico a éliminé le Canada des demi-finales de l’AmeriCup l’an dernier, bien que cette équipe canadienne manquait ses joueuses de la WNBA et incluait Miranda Ayim et Nayo Raincock-Ekunwe, maintenant à la retraite.

Une clé pour le Canada sera de limiter la garde de tir Arella Guirantes, qui a égalé la MVP américaine de la WNBA A’Ja Wilson en tant que meilleure marqueuse par match en phase de groupes.

Pourtant, le Canada devrait être favorisé.

“C’est très différent de jouer contre Porto Rico, avec tout le respect que je vous dois, que de jouer contre les États-Unis”, a déclaré Lapeña. “Les États-Unis jouent dans un tournoi différent, sur une autre planète. Ils jouent à Space Jam.”

Après sa solide phase de groupes, le Canada a maintenant la possibilité de s’élever dans une toute nouvelle stratosphère.