L’équipe féminine américaine de basket-ball bat la Serbie en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo

TOKYO – Il n’y a pas une seule entité dans le sport américain aussi fiable que l’équipe américaine de basket-ball féminin. Non seulement ils se présentent à tous les Jeux olympiques avec un talent supérieur au reste du monde, mais ils tiennent cette promesse maintes et maintes fois – sans exception, sans drame, sans faute.

À ce stade, ce n’est rien de moins qu’une dynastie. Et Team USA est à une victoire de prolonger sa domination d’un cycle olympique de plus.

Après avoir éliminé la Serbie en demi-finale, 79-59, l’équipe américaine disputera la ronde de la médaille d’or dimanche mais devra attendre plusieurs heures pour savoir si elle affrontera le Japon ou la France. Les États-Unis ont battu les deux équipes en groupe plus tôt dans le tournoi, mais au moins ces affrontements ont le potentiel de défier les Américains d’une manière que la Serbie n’a pas fait.

Bien que la défense de l’équipe américaine ait certainement quelque chose à voir avec cela, les tirs et l’exécution offensive de la Serbie n’étaient tout simplement pas au niveau nécessaire pour rester dans ce match. À partir de presque les premières minutes, la Serbie a eu du mal à faire des tirs, qu’ils soient ouverts ou non. Bien que Team USA n’ait pas non plus joué son meilleur match du tournoi, ses avantages en termes de taille et de vitesse étaient trop écrasants pour en faire un match compétitif.

Les États-Unis menaient 25-12 après le premier quart, de 18 points à la mi-temps, et malgré une accalmie qui a vu l’avance se réduire à 14 points à la fin du troisième quart, une poussée de 13-0 l’a mis hors de portée relativement rapidement.

La Serbie n’a pas eu un bon match pour le centre Brittney Griner, qui a terminé avec 15 points et 12 rebonds pour mener les États-Unis, tandis que Breanna Stewart a ajouté 12 points et 10 rebonds. La meneuse Yvonne Anderson, la fille d’origine américaine de l’entraîneur de St. John’s Mike Anderson, qui a récemment obtenu la double nationalité, a mené l’équipe serbe avec 15 points.

Les États-Unis n’ont pas perdu un match aux Jeux olympiques depuis les demi-finales en 1992.