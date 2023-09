L’équipe Europe conserve la Solheim Cup après un brillant retour pour faire match nul 14-14 contre l’équipe américaine

L’équipe Europe a conservé la Solheim Cup pour la deuxième fois consécutive après un passionnant match nul 14-14 contre l’équipe américaine.

Menée 4-0 au début de la journée de vendredi, l’équipe de Suzann Pettersen est revenue dans le match.

5 Pettersen a guidé l’Europe vers le maintien de la Solheim Cup Crédit : Getty

5 Carlota Ciganda a joué pour l’Europe en marquant 14 points pour son équipe Crédit : Getty

5 L’équipe Europe était menée 4-0 après la séance d’ouverture Crédit : Getty

Les deux équipes étaient à égalité à 8-8 avant dimanche, sans que rien ne les séparait lors de la dernière séance.

La star espagnole Carlota Ciganda, jouant à domicile, s’est révélée être le héros de l’équipe européenne après avoir gagné son match contre Nelly Korda pour porter son équipe à 14 points.

Et ils auraient remporté la Solheim Cup sans Lexi Thompson, qui a battu Emily Pedersen pour égaliser le score et assurer le premier match nul de l’histoire de la compétition biennale.

Cela signifie que l’équipe Europe a désormais remporté la Solheim Cup trois fois de suite pour la première fois depuis le tournoi inaugural en 1990.

La capitaine de l’équipe Pettersen n’a pas pu cacher sa joie lors des célébrations immédiates, alors qu’elle ne tarissait pas d’éloges sur Ciganda.

Elle a déclaré à Sky Sports : « Je pense que c’est censé être le cas. Cela revient à Carlota, en Espagne, entre ses propres mains.

« J’ai marché avec elle jusqu’à 16 ans et je lui ai dit : ‘Est-ce comme ça que tu le voulais ? Parce que tout est entre tes mains maintenant.’ Et elle m’a dit : « Je suis partante. »

« Nous avons la meilleure équipe. Je suis tellement fier d’eux, ils jouent avec leur cœur.

5 L’équipe Europe a été l’équipe gagnante des trois dernières Solheim Cups Crédit : Getty

5 Ciganda n’a pas réussi à contenir sa joie après sa victoire sur Korda Crédit : AFP

« Il n’y a rien de tel que d’abandonner, quel que soit le défi qui nous attend.

« Nous avons connu un début difficile, mais nous ne regardons pas en arrière : il n’y a aucune limite. »

Interrogé sur la façon dont Team Europe prévoit de célébrer, Pettersen a plaisanté : « Ça va être une assez grande fête ce soir. »

Ciganda a quant à elle déclaré qu'elle voulait gagner pour Pettersen, remarquant : « J'ai beaucoup de sentiments, n'est-ce pas ? je suis tellement heureuse de faire ça pour Suzann, pour l'Espagne.

« Je suis tellement fier. Je suis tellement heureux de faire ça pour toute la famille ici, le public espagnol, c’est tout simplement incroyable.

« Quand j’ai vu Suzann le 16, elle m’a dit quelques choses, et je me suis dit : ‘Je vais juste faire ça pour elle, parce que je l’aime et qu’elle mérite ça.' »