L’équipe espagnole de football féminin en crise alors que 15 joueuses démissionnent

Quinze joueuses ont quitté l’équipe nationale féminine espagnole dans une démission massive “sans précédent”, a annoncé jeudi soir la fédération espagnole de football (RFEF), après des semaines de spéculations sur les divisions dans le camp.

Les médias espagnols ont récemment rapporté qu’une partie de l’équipe nationale féminine voulait que l’entraîneur Jorge Vilda soit limogé.

La RFEF a publié jeudi un communiqué indiquant que 15 joueurs leur avaient chacun envoyé le même e-mail de démission.

“Ils déclarent que la situation actuelle générée les affecte” de manière significative “dans leur” état émotionnel “et leur” santé “et que” tant que ce n’est pas inversé “, ils démissionnent de l’équipe nationale d’Espagne”, a annoncé la fédération.

Condamnant les joueurs pour avoir remis en cause “la continuité du sélectionneur national”, la RFEF a déclaré qu’ils n’allaient pas “appeler les joueurs qui ne veulent pas porter le maillot de l’Espagne”.

“La Fédération n’utilisera que des joueurs engagés, même si cela signifie jouer avec des jeunes”, a-t-il déclaré.

“C’est une situation sans précédent dans l’histoire du football, masculin et féminin, en Espagne et dans le monde.”

Une station de radio espagnole COPE a rapporté que l’actuelle gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas, blessée pour la saison, ne faisait pas partie des joueurs qui ont démissionné.

Mais ses coéquipières barcelonaises Patri Guijarro, Mapi Leon, Sandra Panos, Aitana Bonmati, Claudia Pina et Mariona Caldentey étaient dans le groupe.

Ona Batlle et Lucia Garcia de Manchester United et Leila Ouahabi et Laia Aleixandri de Manchester City feraient également partie de ceux qui ont démissionné.

Plus tôt ce mois-ci, la saison de la ligue féminine espagnole a été retardée d’une semaine après qu’une grève des arbitres ait provoqué le report du premier tour des matches.

