tAG Carinae, un type d’étoile appelée variable bleue lumineuse (LBV), est située à environ 20 000 années-lumière. Il n’a que quelques millions d’années, mais il est sur le point de connaître sa fin, cosmiquement parlant.

Estimé jusqu’à 70 fois plus massif que notre Soleil, il brûle avec la lumière d’un million de soleils et possède un linceul de gaz et de poussière avec une durée de cinq années-lumière – 100000000 fois la distance entre la Terre et le Lune – qui, elle-même, comprend un matériau environ 10 fois la masse de notre soleil.

Le linceul de l’étoile mesure à lui seul la distance de la Terre à Proxima Centauri, la prochaine étoile la plus proche au-delà de notre Soleil, et a été formé par une ou plusieurs éruptions géantes il y a environ 10000 ans, qui ont depuis été détruites par des vents stellaires se précipitant à des vitesses allant jusqu’à à un million de kilomètres par heure. C’est 300 fois plus rapide qu’une balle de fusil.

Les LBV vivent vite et meurent jeunes, et sont parmi les étoiles les plus brillantes et les plus massives connues de la science, avec une durée de vie de seulement quelques millions d’années. Pour référence, notre propre Soleil a une durée de vie estimée à environ 10 milliards d’années.

Hubble est patiemment resté en service en attendant la mise en service du télescope spatial James Webb, qui devait le remplacer il y a 13 ans et des milliards de dollars.

Heureusement, il est resté en fonctionnement, car il est parfaitement positionné pour capturer la beauté féroce d’AG Carinae, en le visualisant dans le spectre de la lumière ultraviolette – une gamme de longueurs d’onde qui ne peut être vue que depuis l’espace.

Dans l’image ci-dessous, le matériau rouge est de l’hydrogène gazeux incandescent mêlé d’azote gazeux, et les zones bleues sont des structures filamenteuses constituées de grumeaux de poussière éclairés par la phénoménale lumière des étoiles.

Moins de 50 LBV sont connus parmi les galaxies de notre groupe local, donc cette image incroyablement rare est une manière appropriée de marquer le 31e anniversaire de l’une des sondes pionnières les plus célèbres de la Terre.

