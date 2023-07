L’équipe du spectacle de ski nautique de Wonder Lake remporte la première place au Central Regional – Shaw Local

L’équipe du spectacle de ski nautique de Wonder Lake a remporté la première place du tournoi régional central le dimanche 9 juillet à Varsovie, dans l’Indiana. Le tournoi a accueilli sept équipes de ski nautique de toute la région du Centre.

Wonder Lake va maintenant avancer pour concourir pour le titre national en août.

Les équipes sont notées dans de nombreux aspects du spectacle à la fois sur l’eau et dans les coulisses. Scores de boîte inclus :

Skieur masculin le plus précieux : Scott DePorter, Wonder Lake

Meilleur équipage de bateau de ramassage: Wonder Lake

Meilleur équipage de conduite de bateaux : Wonder Lake

Meilleure équipe son : Wonder Lake

Meilleure mise en scène: Wonder Lake

Meilleure production globale : Wonder Lake

Toute l’équipe travaillera avec diligence pour préparer le championnat national, qui sera également organisé à Varsovie.

Des spectacles de ski nautique gratuits sont offerts la plupart des vendredis soirs tout au long de l’été à Wonder Center Beach à Wonder Lake. Glacières, pique-niques et chaises sont les bienvenus sur la plage pour une soirée en famille gratuite.