L’équipe du Real Madrid “meilleure que la saison dernière” alors que les affaires sont terminées, selon Ancelotti

Les détenteurs actuels de la Ligue des champions, le Real Madrid, ont déjà terminé leurs transferts, avec Los Blancos le patron Carlo Ancelotti estimant que son équipe est désormais plus forte qu’elle ne l’était la saison dernière.

Les champions d’Espagne et d’Europe ont ajouté Aurelian Tchouameni de Monaco dans le cadre d’un contrat de 72 millions de livres sterling, tandis qu’Antonio Rudiger a également rejoint le club sur un transfert gratuit de Chelsea, mais le plus grand drame de transfert hors de la capitale espagnole est venu avec Kylian Mbappe, qui u- a activé un potentiel transfert gratuit au Real Madrid pour rester au PSG et signer un nouveau contrat de 3 ans.

Et cela a signifié la fin de leur activité de transfert, Ancelotti étant satisfait des affaires menées sur le front des entrées.

“L’équipe du Real Madrid pour cette saison est complète. Nous sommes meilleurs que la saison dernière, je suis content », a déclaré le coach italien.

Puis, lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir des joueurs que l’on pensait disponibles pour le départ, il n’a pas tenu à être amené à commenter la situation.

“Il faut demander à Dani Ceballos et Marco Asensio s’il vaut mieux qu’ils partent… et demander au club s’ils se verront proposer un nouveau contrat”, a-t-il expliqué.

Luka Jovic est déjà parti en transfert gratuit, tandis que Gareth Bale, Isco et Marcelo sont tous partis à la fin de leur contrat.

Alaba reste défenseur central

Pendant ce temps, l’agent libre de l’été dernier, David Alaba, devrait rester à l’arrière central, contrairement aux informations suggérant qu’il pourrait passer à l’arrière gauche avec l’arrivée de Rudiger, a confirmé Ancelotti.

“Alaba jouera exceptionnellement comme arrière gauche”, a-t-il révélé. “Je ne veux pas toucher au couple qui a travaillé l’année dernière.”

