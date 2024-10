L’équipe du prince William accusée d’avoir « remué la marmite » avec un message avant le discours de Harry | Royale | Nouvelles

Le prince et la princesse de Galles ont publié leur retour mensuel le 30 septembre et sont revenus sur tout ce que le couple a fait au cours du mois dernier.

L’équipe du prince William a été accusée d’avoir « remué la situation » en publiant sur Instagram un peu plus d’une heure avant les fiançailles solo du prince Harry au Royaume-Uni lundi.

« C’est moins un problème maintenant qu’il y en a moins. Mais les vieilles habitudes ont clairement la vie dure, et il n’y a aucune raison maintenant que William tienne compte de l’emploi du temps d’Harry.

«Je n’accepterais certainement pas que quelqu’un dise que cela a été publié si tard dans la journée par accident. Un « rembobinage mensuel » aurait tout aussi bien pu être publié le lendemain ou plus tôt dans la journée.

« Il me semble que quelqu’un remue la situation et fait savoir à Harry qu’il ne fera pas tout à sa manière s’il veut s’installer à Londres et faire ce qui a toujours été un travail royal en freelance. »

Malgré cette suggestion, un ami du prince William a affirmé que cette décision n’avait rien à voir avec le frère cadet du prince, avec qui il serait toujours en conflit.

L’ami a déclaré au Daily Beast : « C’est la fin du mois et à la fin du mois, ils publient le rembobinage. Je suis sûr que l’heure de la journée à laquelle ils l’ont fait n’a rien à voir avec Harry.