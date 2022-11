L’équipe du Portugal pour la Coupe du monde dévoilée

Le Portugal a dévoilé son équipe pour la Coupe du monde de Qatar 2022.

L’entraîneur-chef Fernando Santos a nommé l’alignement de 26 joueurs, mais ce groupe de joueurs surnommés “Les élus” peut-il enfin remporter la première Coupe du monde du Portugal ?

L’expérience l’emporte

Trois joueurs ont été nommés dans l’équipe du Portugal avec plus de 100 apparitions chacun pour la Seleção (Cristiano Ronaldo, Pepe et Rui Patrício). Santos attendra sûrement beaucoup de ces internationaux vétérans.

Cristiano Ronaldo

Le vainqueur de l’Euro 2020 Golden Boot voudra cimenter son nom dans les cieux du football. Il dirigera cette équipe portugaise lors de sa cinquième apparition en finale de la Coupe du monde. La Coupe du monde reste le plus grand espace vide dans son armoire à trophées scintillante. La forme récente de Ronaldo pour Manchester United n’a pas été à la hauteur de ses normes habituelles. Si ce doit être sa dernière Coupe du monde, il devra canaliser la gloire des années précédentes.

Pépé

Pepe est actuellement le joueur le plus âgé nommé dans une équipe voyageant au Qatar ce mois-ci. Le défenseur de 39 ans jouait encore régulièrement pour Porto jusqu’à ce qu’il se blesse au genou le 7 octobre. Le défenseur court pour être en forme pour ce qui sera probablement aussi sa dernière Coupe du monde.

Diogo Costa

Bien qu’il semble probable que Diogo Costa sera le partant préféré du Portugal, Rui Patrício offre à Santos une paire de mains expérimentées et de confiance. Patrício a joué chaque minute en Serie A pour la Roma cette saison et sera prêt si le besoin s’en fait sentir.

Jeune fait ses débuts

Fernando Santos a nommé deux joueurs de champ non plafonnés dans l’équipe de 26 joueurs. Le défenseur adolescent António Silva et l’attaquant Gonçalo Ramos pourraient faire leurs débuts internationaux lors du tournoi au Qatar. Les deux jeunes jouent pour Benfica, qui a récemment propulsé le Paris Saint-Germain en tête du groupe en UEFA Champions League.

Antonio Silva

António Silva a été un pilier de la défense de Benfica, jouant chaque minute de la phase de groupes de la Ligue des champions et jouant chaque minute des 8 derniers matchs de la Primeira Liga portugaise. Le jeune a représenté le Portugal aux niveaux U16, U17, U18, U19 et U21. Ce serait formidable de voir Silva faire ses débuts seniors à la Coupe du monde. Certainement un à regarder.

Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos a inscrit 12 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues pour Benfica jusqu’à présent cette saison. L’attaquant a connu sa saison d’évasion pour le club portugais l’année dernière, apparaissant 46 fois. Pour son pays, Ramos a participé à l’équipe U19 qui a terminé deuxième au Championnat des moins de 19 ans de l’UEFA ainsi qu’à l’équipe des moins de 21 ans qui a égalé le résultat au Championnat des moins de 21 ans de l’UEFA. Le jeu de liaison entre Ramos et João Mário sera à surveiller lorsque les deux coéquipiers seront transférés d’un club à l’autre.

Tout entre

Parmi les autres noms de l’équipe, les talents des clubs super riches de Manchester City et du Paris Saint-Germain seront les piliers de la défense et du milieu de terrain portugais.

MANCHESTER CITY

Le trio de Manchester City Rúben Dias, João Cancelo et Bernardo Silva apportera une mentalité de gagnant à un groupe de joueurs portugais talentueux.

Cancelo a été dangereux à distance pour Manchester City. Dias, qui a remporté le titre de joueur de la saison en Premier League anglaise lors de la saison 2020/2021, est l’un des défenseurs centraux les plus complets au monde. Bernardo Silva, l’un des joueurs offensifs les plus productifs de la Premier League anglaise, est dans le top 3 pour les passes décisives et les actions de création de buts.

Paris Saint Germain

Le défenseur central chevronné du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, apporte une riche expérience à la défense. Son jumelage avec Pepe ou Rúben Dias sera l’une des paires de défenseurs centraux les plus solides du tournoi.

Les jeunes du PSG Nuno Mendes et Vitinha chercheront à faire leur marque lors du tournoi. Nuno Mendes concourra pour le poste d’arrière gauche avec Raphaël Guerreiro. Vitinha aura plus de concurrence pour une place dans le onze de départ, mais est susceptible de jouer le rôle de remplaçant.

A qui font-ils face ?

La prochaine étape passionnante sera de voir qui Fernando Santos nomme dans l’équipe qui ouvre la campagne du Portugal contre le Ghana le jour de Thanksgiving, le 24 novembre. Le deuxième match est contre l’Uruguay le 28 novembre. Le dernier match de groupe du Portugal est contre la Corée du Sud en décembre 2. Les trois matchs de groupe du Portugal seront diffusés sur FOX, Peacock et Telemundo.

Liste complète de l’équipe

Gardiens: Rui Patrício (Roma), Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers)

Défenseurs: Pepe (Porto), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Manchester City), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United ), Antonio Silva (Benfica)

Milieux de terrain: William Carvalho (Real Betis), Bernardo Silva (Manchester City), João Mário (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), João Palhinha (Fulham), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otávio ( Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Attaquants: Cristiano Ronaldo (Manchester United), André Silva (RB Leipzig), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (Milan), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica)

