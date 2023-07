L’équipe du Japon remporte l’or au tournoi de softball de la Coupe Canada à Surrey

Malgré sa défaite contre l’Italie lors d’un match éliminatoire dimanche (16 juillet) à Softball City, la Coupe Canada a été un événement réussi du 7 au 16 juillet à South Surrey, avec des niveaux record de participation, 1 600 athlètes en compétition et 550 bénévoles faisant don de 25 000 heures de leur temps. (photo de Tricia Weel) Malgré sa défaite contre l’Italie lors d’un match éliminatoire dimanche (16 juillet) à Softball City, la Coupe Canada a été un événement réussi du 7 au 16 juillet à South Surrey, avec des niveaux record de participation, 1 600 athlètes en compétition et 550 bénévoles faisant don de 25 000 heures de leur temps. (photo de Tricia Weel) Grace Messmer de Cloverdale est première dans un match éliminatoire contre l’Italie dimanche 16 juillet à Softball City. La Coupe Canada a été un grand succès cette année, avec des niveaux record de participation, 1 600 athlètes en compétition et 550 bénévoles faisant don de 25 000 heures de leur temps. (photo de Tricia Weel) Après s’être remise d’une blessure précédente, Larissa Franklin de Maple Ridge était assez bien pour jouer dans un match éliminatoire contre l’Italie dimanche (16 juillet) à Softball City. La Coupe Canada a été un grand succès cette année, avec des niveaux record de participation, 1 600 athlètes en compétition et 550 bénévoles faisant don de 25 000 heures de leur temps. (photo de Tricia Weel)

C’est l’équipe du Japon qui a remporté la médaille d’or au Championnat international de softball féminin de la Coupe Canada 2023 à South Surrey, dimanche 16 juillet.

Après 425 matchs au cours des 10 derniers jours, le match Japon contre TC Colorado a clôturé l’un des tournois les plus forts de son histoire, avec une soirée ensoleillée et de nombreux spectateurs remplissant les tribunes de Softball City.

La division internationale comprenait certains des meilleurs au monde, notamment l’équipe canadienne, l’équipe du Japon, l’équipe du Mexique, l’équipe d’Australie A, l’équipe TC Colorado, l’équipe d’Israël, l’équipe de Grèce et l’équipe d’Italie.

« Nous sommes incroyablement fiers d’avoir organisé un tournoi qui a connu un niveau de jeu aussi élevé – de la division internationale féminine à nos divisions Futures et Showcase, nous avons vu un athlétisme extraordinaire sur le terrain de jeu et un véritable esprit sportif entre les nations », a déclaré le président du tournoi. Greg Tim.

Le tournoi – qui en est maintenant à sa 30e année – a présenté certaines des meilleures athlètes féminines du Canada et du monde et comprend cinq divisions : Women’s International, Futures Select (U19), Futures Gold (U19), Showcase Select (16U) et Showcase Gold. (16U), avec des matchs joués à Softball City ainsi qu’au Cloverdale Athletic Park, Sunnyside Park et Sullivan Park.

Timm a noté que la fréquentation était à un niveau record cette année.

« Nous avons bénéficié d’un soutien cette année comme jamais auparavant. Notre participation à la porte a dépassé tous les records précédents, et le soutien de la communauté à Team Ukraine, à nos célébrations de la Journée de la fierté et à toutes les équipes a été incroyable ! »

Bien que les aspirations à la médaille d’or d’Équipe Canada aient été interrompues lors d’une défaite en séries éliminatoires contre l’Italie plus tôt dimanche, plusieurs de leurs vedettes ont été reconnues pour leur performance exceptionnelle tout au long du tournoi, y compris Kelsey Harshman de Delta, qui a été nommé joueur de deuxième but exceptionnel de la Coupe Canada.

L’entraîneure-chef d’Équipe Canada Kayleigh Rafter, qui est officiellement passée de joueuse à entraîneure en 2021, a participé à des tournois de la Coupe Canada depuis 2007, jouant dans 14 événements et entraînant dans deux, pour un total de 16 tournois.

« Je pense que vers la fin de ma carrière de joueuse, je me considérais probablement comme mi-joueuse, mi-entraîneure… beaucoup (de joueurs) m’ont référée à un entraîneur Rafter quand je jouais encore », a-t-elle déclaré. Nouvelles de l’Arche de la Paix la semaine dernière.

« C’est encore assez tôt dans notre saison – notre gros truc est d’utiliser ça comme préparation… nous avons une qualification pour le championnat du monde qui se déroulera en Italie le 19. »

Équipe Canada est une jeune équipe, a-t-elle noté, et elle s’est efforcée de donner à chaque joueuse autant d’occasions de jouer que possible, car la Coupe Canada permet une plus grande liste que les autres tournois.

Rafter a noté que le soutien des fans est génial à vivre.

« Pour voir toutes les petites filles qui attendent pour obtenir des autographes… nous avons fait une clinique pour les jeunes l’autre jour, et l’une des filles – elle a fait signer sa batte par toute l’équipe – elle est descendue a commencé à la balancer, elle a dit: » Oh, je peut déjà sentir que c’est mieux en ce moment », elle était tellement excitée », a déclaré Rafter.

« Je pense que l’interaction avec les fans – le simple fait de voir à quel point les petits admirent notre équipe, et aussi pour notre équipe d’avoir cette expérience également », est incroyable. »

Timm, un ancien entraîneur des White Rock Renegades, se souvient qu’en 1992, alors qu’on venait d’annoncer que le softball serait aux Jeux olympiques de 1996, et que le président des Renegades de l’époque et fondateur de la Coupe Canada et de Softball City, Glen Todd, voulait pour aider leur pays à être compétitif.

« Équipe Canada n’avait pas d’argent, alors on s’attendait à ce qu’ils concourent au niveau mondial contre des pays qui avaient de gros budgets », a déclaré Timm.

« La façon dont l’association olympique fonctionnait au Canada à l’époque, c’est que si vous n’aviez pas le statut olympique, vous ne receviez pas beaucoup d’argent. (Todd) était en quelque sorte le chef et j’étais le deuxième responsable, et c’était notre mission – nous avons dit: « OK, si nous ne pouvons pas faire voyager notre équipe canadienne à travers le monde, amenons le monde au Canada. »

Le premier tournoi, organisé en 1993, comportait huit équipes, l’équipe du club américain des Redding Rebels de Californie battant l’Australie pour remporter la première Coupe.

« Le parc était très différent de ce qu’il est maintenant… il n’y avait pas ces gros gradins en béton, juste de petits gradins de cour d’école », se souvient Timm.

Désormais, l’événement rassemble 1 600 athlètes pendant 10 jours, ainsi que des bénévoles petits et grands.

«Nous avons 104 filles chauve-souris, nous en avons 285 dans nos camps pour enfants, nous avons de jeunes officiels… Je pense que nous avons compté 2 600 enfants de moins de 18 ans qui traînent dans ce parc… ils vont trouver un héros ils vont trouver des amis … ils vont apprendre à aimer le sport », a déclaré Timm, notant que rien de tout cela ne pourrait arriver sans les 550 bénévoles qui aident avant, pendant et après l’événement de 10 jours.

« Nous avons beaucoup de jeunes bénévoles qui nous aident – il y a deux jeunes gars au Cloverdale Athletic Park avec les râteaux et les pelles – ils possèdent ces terrains en ce moment, c’est leur travail et ils vont rendre ces choses parfaites, », a déclaré Timm la semaine dernière.

L’engagement des jeunes enfants et le sport est la raison pour laquelle il s’est impliqué, et pourquoi il reste impliqué, chaque année, a-t-il noté.

« C’est ma partie préférée et je pense que c’est pourquoi je m’y suis tellement impliqué. Quand j’étais enfant, j’adorais l’ambiance du tournoi. Je pouvais m’asseoir et regarder des matchs toute la journée, c’était sûr, je pouvais suivre les équipes et voir comment elles se débrouillaient et suivre les joueurs et entrer dans l’élan… Je pense que c’est pourquoi je suis resté si engagé pendant si longtemps – juste essayer de laisser un autre enfant vivre cette expérience.

Timm a remercié tous ceux qui ont aidé, y compris les « bénévoles originaux » Gordie et Laverne Hogg, qui ont fait du bénévolat depuis la première Coupe Canada en 1993.

« Nous sommes très reconnaissants envers notre communauté pour l’énorme effort de bénévolat – 25 000 heures de bénévolat seront investies ici », a déclaré Timm.

« Ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement des sportifs, ce sont juste des gens formidables de la communauté… ils adorent le buzz de la communauté et ils aiment voir les enfants s’amuser. »

