L’équipe du Ghana est forte, mais le manque de meilleur gardien pourrait être désastreux

L’entraîneur-chef du Ghana, Otto Addo, a annoncé lundi l’équipe des Black Stars pour la Coupe du Monde de la FIFA, et des personnalités comme Thomas Parteyinformer Mohammed Kudus et les frères Ayew donnent aux supporters l’espoir que leur équipe pourra dépasser le Portugal, la Corée du Sud et le vieil ennemi l’Uruguay pour échapper au groupe H.

Cependant, les options d’Addo ont été limitées par des blessures tardives dans le camp des Black Stars, les principaux absents menaçant de faire dérailler les perspectives des Africains de l’Ouest.

Voici les principaux points de discussion de l’équipe ghanéenne de 26 joueurs.

Catastrophe de gardien de but

Le plus grand sujet de discussion de l’annonce de l’équipe est que les principaux gardiens de but du Ghana, Jojo Wollacott et Richard Oforitous deux manqués en raison de blessures tardives, dans une tournure désastreuse pour Addo et son équipe.

Le partant attendu, Wollacott, s’est blessé au doigt lors de l’échauffement avant le match de Ligue 1 de Charlton Athletics contre Burton Albion samedi, et il n’a pas été sélectionné malgré les espoirs initiaux que la blessure n’était pas grave.

Le gardien né à Bristol n’a fait ses débuts dans les Black Stars qu’en octobre 2021, mais s’est rapidement imposé comme le n ° 1 des Africains de l’Ouest avec 11 sélections et une série de gros arrêts alors que le Ghana a battu son rival nigérian lors des éliminatoires de mars.

“Je crois comprendre qu’après l’opération, il rencontrera toujours l’équipe du Ghana et restera un membre clé de leur équipe itinérante”, a déclaré l’entraîneur-chef de Charlton, Ben Garner, sur le site Internet du club. “Connaissant Jojo comme moi, il répondra à ce revers avec une grande maturité et une détermination à revenir encore plus fort.”

Wollacott avait remplacé Ofori en tant que n ° 1 des Black Stars, mais le gardien des Orlando Pirates, qui a débuté pour le Ghana à la Coupe d’Afrique des Nations 2019, aurait été un remplaçant compétent pour son jeune rival s’il avait été en forme.

Ofori a semblé dissiper les craintes qu’il serait mis à l’écart en raison d’une blessure lorsqu’il est revenu à l’action pour la finale de la Coupe MTN8 contre AmaZulu le 6 novembre, mais le joueur de 29 ans, un membre précieux de l’équipe du Ghana dans les coulisses, a semblé subir une blessure au genou et n’a pas été mis en danger par Addo après qu’il n’a par la suite joué aucun rôle dans les préparatifs des Pirates pour la finale de la Carling Black Label Cup de samedi dernier.

Cela laisse Addo avec une décision peu enviable pour le coup d’envoi du Ghana contre Cristiano Ronaldo et le Portugal le 24 novembre.

Laurent Ati-Zigi et Abdul Manaf Norudin se battra pour le rôle de titulaire, avec Danlad Ibrahim, basé à domicile, en troisième choix, bien qu’aucun des trois n’ait une expérience internationale considérable.

Ati-Zigi, de l’équipe suisse de Saint-Gall, compte 10 sélections mais a concédé quatre buts lors de la défaite de la Kirin Cup en juin contre le Japon, tandis que le Belge Nurudeen n’a que deux sélections après avoir fait ses débuts en janvier seulement.

On soupçonne Ronaldo, Luis Suarez et Son Heung-Min se lèchera les lèvres.



1 Connexe

Baba laisse un gouffre au milieu de terrain

Majorque Iddrisu Babaqui avait été préparé pour commencer en tant que milieu de terrain défensif de premier choix des Black Stars, était l’autre omission tardive de l’équipe.

Le travail inlassable du joueur de 26 ans, ses interceptions et ses tacles ont été cruciaux pour permettre à Partey et Kudus d’aller de l’avant et de s’exprimer, mais il rate la Coupe du monde après avoir boité de la victoire de Majorque sur l’Atletico Madrid mercredi avec un muscle. blessure.

“Au moins, nous avons essayé”, a tweeté le milieu de terrain après que son omission ait été confirmée, bien qu’il ait ajouté “ce n’était que sept jours” – suggérant qu’il pensait qu’il aurait pu récupérer pour le tournoi.

Addo pourrait se retrouver à court de successeurs naturels, avec Gent’s Elisha Owusu — pas au même niveau que Baba — une de ces options.

Uncapped Samed reçoit l’appel

Lentille’ Salis Abdul Samedl’un des trois joueurs non plafonnés à avoir été inclus, est un autre candidat potentiel pour remplacer Baba dans le onze de départ.

Les appels pour que Samed reçoive une première sélection lors de la fenêtre de septembre, après une belle forme en Ligue 1, ont été ignorés, et le joueur de 22 ans a donc été une inclusion surprise dans l’équipe finale du Qatar.

Cependant, sur la forme, il peut y avoir peu de scrupules qu’il mérite d’être sélectionné, ayant joué un rôle influent dans le début de saison exceptionnel de Lens alors qu’ils occupent la deuxième place avant la pause de la Coupe du monde.

Samed offre plus sur le ballon que Baba blessé – il se classe parmi les 10 passeurs les plus précis de Ligue 1 cette saison – ayant été au cœur de l’excellente course de Lens, mais aucun joueur de la division ne commet en moyenne plus de fautes par match.

Si Samed peut reproduire sa forme de club sur la plus grande scène, alors peut-être que Baba ne manquera pas.

jouer 2:16 En 2014, E60 s’est rendu au Qatar pour y rendre compte du sort des travailleurs migrants. Ce printemps, ils y sont retournés pour voir ce qui avait changé, et ce qui n’avait pas changé, au cours des huit dernières années.

Les vétérans parmi les grandes omissions

Un joueur qui ne concourra pas pour une place au milieu de terrain du Ghana est Wakaso Mubarak, 32 ans, qui, avec le défenseur Jonathan Mensahespérait rejoindre les frères Ayew pour revenir à la Coupe du monde après avoir joué en 2014.

André et Jordan Ayew étaient inclus, mais il n’y avait pas de place pour Wakaso ou Mensah.

Le premier a disputé chacun des matches de juin, n’ayant pas joué depuis plus de six mois, mais n’en a clairement pas fait assez malgré les éloges de l’entraîneur.

L’expérience offerte par Mensah, membre de longue date de l’équipe, a également été rejetée, car l’homme de Columbus Crew, âgé de 32 ans, semble avoir été devancé par les nouvelles convocations.

L’omission du défenseur central chic laisse André Ayew en tant que dernier homme debout de l’équipe du Ghana 2010 qui était un handball de Luis Suarez et un penalty raté par Asamoah Gyan en demi-finale.

Félix Afena-Gyanvainqueur de l’Europa Conference League avec l’AS Roma la saison dernière, et Joseph Paintsil – 14 contributions de buts en 14 matchs de première division belge A pour Genk – ont également été laissés à domicile.

jouer 1:33 Alejandro Moreno explique pourquoi le Brésil est le grand favori pour remporter la Coupe du monde au Qatar.

Pas de place pour Schlupp

Contrairement à Wakaso et Jonathan, qui ont représenté le Ghana lors de 15 tournois internationaux combinés, Jeffrey Schlupp – remarquablement – n’a jamais fait partie d’une équipe des Black Stars pour un événement majeur.

Critiquement sous-utilisé par une série de sélecteurs Black Stars, dont aucun n’a régulièrement trouvé un rôle constant dans le onze de départ pour l’homme de Crystal Palace – peut-être victime de sa propre polyvalence – Schlupp n’a amassé que cinq sélections depuis 2016.

Il n’a pas représenté le Ghana depuis septembre 2021, mais son inclusion surprise dans la liste restreinte de 55 joueurs d’Addo avait nourri l’espoir qu’il pourrait enfin s’attaquer à un tournoi majeur avec les Black Stars.

Pour un joueur qui compte 219 apparitions en Premier League – plus que tout autre joueur ghanéen de l’histoire – et qui a même remporté le titre avec Leicester City en 2016, il est remarquable qu’il ait été si insatisfait au niveau international.

“Ils savent pourquoi ils ont été laissés à la maison”, a déclaré Addo, de manière énigmatique, à propos des omissions de Paintsil et Schlupp, lorsqu’on leur a demandé lors de la conférence de presse de lundi.

“Nous avons eu une conversation entre hommes, ils connaissent la raison.”

Les nouveaux convertis récompensés

Edouard Nketiah et Callum Hudson-Odoi ne s’est pas engagé à temps avec les Black Stars pour participer à la Coupe du monde, mais l’équipe du Ghana a été considérablement renforcée depuis la Coupe des Nations par une multitude de nouveaux convertis.

Tariq Lamptey, Inaki Williams et Denis Odoï tous ont fait leurs débuts cette année et ont été sélectionnés pour la Coupe du monde après avoir représenté une nation européenne au niveau des jeunes, tout comme le duo né en Europe Owusu et Antoine Semenyo.

Ce quintette, ainsi que le défenseur à une casquette de Southampton Mohammed Salisugonflent considérablement les options d’Addo et améliorent la qualité du onze de départ des Black Stars.

Équipe du Ghana

Gardiens : Lawrence Ati, Danlad Ibrahim, Manaf Nurudeen

Défenseurs : Joseph Aidou, Daniel Amartey, Baba Rahman, Alexandre DjikuTariq Lamptey, Gédéon MensahDenis Odoi, Mohammed Salisu, Alidu Seidu

Milieux de terrain : André Ayew, Mohammed Kudus, Daniel-Kofi Kyereh, Elisha Owusu, Thomas Partey, Salis Abdul Samed

Attaquants : Daniel Afryie, Jordan Ayew, Osman BoukariIssahaku Abdul Fatawu, Antoine Semenyo, Kamal Sowa, Kamaldeen SulemanaInaki Guillaume