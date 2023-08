L’équipe du FMI procédera à un examen initial du programme de prêt du Sri Lanka dans le contexte de la crise financière actuelle

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) se rendra à Colombo dans un mois pour le premier examen du programme de prêt du Sri Lanka, a déclaré mardi un porte-parole.

Le prêteur basé à Washington a approuvé un plan de sauvetage de près de 3 milliards de dollars pour le Sri Lanka en crise en mars. L’île asiatique est aux prises avec sa pire crise financière depuis plus de sept décennies, déclenchée par une grave pénurie de devises.

Le premier examen aura lieu du 14 au 27 septembre et considère la performance du programme jusqu’à fin juin, et s’il est approuvé à la fois par le personnel et le conseil d’administration, permettrait un décaissement d’environ 338 millions de dollars.

La précédente mission des services du FMI dans le pays a eu lieu en mai, lorsque les autorités du FMI ont déclaré que « l’environnement macroéconomique et politique global reste difficile ».