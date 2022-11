L’équipe du Costa Rica pour la Coupe du monde 2022

Le Costa Rica a officiellement annoncé son équipe de 26 joueurs pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. La nation d’Amérique centrale n’est devenue que la deuxième équipe à publier sa liste après le Japon mardi.

Le capitaine Bryan Ruiz fera sa troisième apparition en Coupe du monde pour son pays. L’ancienne star de Fulham était auparavant capitaine de son équipe pour les tournois de 2014 et 2018. Ruiz a accumulé 144 apparitions seniors au total pour le Costa Rica.

Keylor Navas dispute également sa troisième Coupe du monde consécutive. Le gardien du Paris Saint-Germain était entre les poteaux pour le dernier match de qualification du Costa Rica. Il a réussi à garder une feuille blanche contre la Nouvelle-Zélande pour aider à cimenter la place de son équipe dans la compétition à venir.

Trois joueurs de la Major League Soccer ont également fait partie de l’équipe du manager Luis Fernando Suarez. Les défenseurs Bryan Oviedo, Daniel Chacon et Ronald Matarrita iront tous au Qatar. Le trio a été le premier représentant confirmé de la ligue de football à participer à la Coupe du monde 2022.

L’équipe du Costa Rica fait face à un défi difficile en Coupe du monde

Le Costa Rica fait partie d’un groupe difficile pour le tournoi. Ils devront affronter l’Espagne, l’Allemagne et le Japon. Les Ticos entameront leur course en Coupe du monde le mercredi 23 novembre à Doha contre l’Espagne. Cependant, le Costa Rica a également programmé deux matches amicaux avant le début de la Coupe du monde. Ils devraient affronter le Nigeria et l’Irak au cours des deux prochaines semaines.

Voici la composition complète de la Coupe du monde 2022 du Costa Rica :

Gardiens: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo).

Défenseurs: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Óscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacón (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati).

Milieux de terrain: Eltsine Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grèce), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Álvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense).

Attaquants: Joel Campbell (León), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense).

PHOTO : IMAGO / VWPics