L’équipe du Commonwealth affirme que le Zimbabwe fait des progrès pour rejoindre

HARARE, Zimbabwe – Le Zimbabwe a fait des progrès “très impressionnants” dans la satisfaction des conditions pour rejoindre le Commonwealth, a déclaré un haut responsable du groupe de 56, principalement d’anciennes colonies britanniques, après une mission d’évaluation, alors même que l’opposition et d’autres groupes ont averti que les droits de l’homme situation se détériore rapidement.

Le Zimbabwe “a bougé très vite et il y a un énorme engagement” à répondre aux demandes telles que les réformes démocratiques, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes dans la capitale, Harare.

L’équipe du Commonwealth est arrivée samedi dans ce pays d’Afrique australe et a terminé sa mission mercredi. Il compilera un rapport aux chefs de gouvernement du Commonwealth, qui ont le dernier mot sur la demande de réintégration du Zimbabwe.

L’ancien président, feu Robert Mugabe, a retiré le Zimbabwe du Commonwealth en 2003 après qu’il soit devenu évident que l’organisation prolongerait une suspension imposée un an plus tôt à la suite d’élections entachées d’allégations de violence et de trucage.