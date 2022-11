L’équipe du Commonwealth affirme que le Zimbabwe fait des progrès pour rejoindre

HARARE, Zimbabwe (AP) – Le Zimbabwe a fait des progrès “très impressionnants” dans la satisfaction des conditions pour rejoindre le Commonwealth, a déclaré un haut responsable du groupe de 56, principalement d’anciennes colonies britanniques, après une mission d’évaluation, alors même que l’opposition et d’autres groupes ont averti que la situation des droits de l’homme se détériore rapidement.

« Le Zimbabwe devrait faire partie du Commonwealth. Nous parcourons le même chemin, main dans la main », a déclaré le sous-secrétaire général de l’organisation, Luis Franceschi, qui dirigeait l’équipe d’évaluation.

Le Zimbabwe “a bougé très vite et il y a un énorme engagement” à répondre aux demandes telles que les réformes démocratiques, a-t-il déclaré mercredi aux journalistes dans la capitale, Harare.

L’équipe du Commonwealth est arrivée samedi dans ce pays d’Afrique australe et a terminé sa mission mercredi. Il compilera un rapport aux chefs de gouvernement du Commonwealth, qui ont le dernier mot sur la demande de réintégration du Zimbabwe.

L’ancien président, feu Robert Mugabe, a retiré le Zimbabwe du Commonwealth en 2003 après qu’il soit devenu évident que l’organisation prolongerait une suspension imposée un an plus tôt à la suite d’élections entachées d’allégations de violence et de trucage.

Après avoir pris le pouvoir à Mugabe en 2017, le président Emmerson Mnangagwa a demandé sa réadmission en 2018 dans le cadre de ses efforts pour une plus grande légitimité internationale.

La tentative du Zimbabwe de rejoindre le Commonwealth fait partie de la volonté de l’administration Mnangagwa de renouer avec la communauté internationale après environ deux décennies d’isolement.

Le Zimbabwe reste sous sanctions américaines, tandis que le Royaume-Uni et l’Union européenne ont progressivement assoupli leurs propres restrictions sur ce pays d’Afrique australe.

L’équipe du Commonwealth a rencontré Mnangagwa mercredi. Il a également eu des discussions avec diverses parties prenantes, dont des organisations non gouvernementales et l’opposition, qui affirment soutenir la réadmission du Zimbabwe mais souhaitent que le pays améliore son bilan en matière de droits humains.

La réadmission dans le groupe dépend de la réalisation par le Zimbabwe de “plusieurs étapes rigoureuses” pour garantir le respect de principes tels que la paix et la démocratie, a déclaré le Commonwealth dans un communiqué la semaine dernière.

Le principal chef de l’opposition, Nelson Chamisa, a déclaré aux journalistes après avoir rencontré l’équipe des membres mercredi que des réformes démocratiques et des élections crédibles devraient être la référence pour la réadmission du Zimbabwe.

Mais le ministre de la Justice, Ziyambi Ziyambi, a déclaré que le pays avait fait des “progrès phénoménaux” qui méritaient sa réadmission dans le Commonwealth.

S’adressant à la même conférence de presse, Ziyambi a décrit les informations faisant état de violations des droits de l’homme telles que les enlèvements d’activistes antigouvernementaux comme de la “désinformation” et une “mise en scène” pour tromper la communauté internationale.

Le Zimbabwe doit organiser des élections générales l’année prochaine. Mais de nombreuses personnalités de l’opposition disent qu’elles luttent déjà contre une intense répression gouvernementale similaire à celle qui a sévi sous le long règne de Mugabe.

Autrefois le fondement de l’influence britannique sur ses anciennes colonies, certains affirment que le Commonwealth perd de son impact en Afrique où la Chine est désormais le principal partenaire commercial.

Farai Mutsaka, Associated Press