L’équipe du CIO pour les réfugiés obtient le feu vert pour les Jeux de Tokyo après un cas positif de Covid-19

L’équipe olympique de réfugiés commencera à arriver à Tokyo plus tard dimanche, a annoncé le Comité international olympique, mettant fin aux spéculations sur leur participation après qu’un responsable de l’équipe eut été testé positif au COVID-19 dans un camp d’entraînement au Qatar. Les 26 des 29 athlètes réfugiés qui forment l’équipe avaient été dans un camp d’entraînement au Qatar et ont dû retarder leur départ pour Tokyo plus tôt cette semaine à la suite du cas positif.

« 26 athlètes, 16 entraîneurs et 10 officiels se rendront au Japon au cours des trois prochains jours », a déclaré le CIO.

« Le premier groupe doit arriver à l’aéroport de Narita ce soir après que leur départ pour les Jeux de Tokyo 2020 a été retardé. »

L’équipe, qui concourra sous le drapeau olympique et comprend des personnes de pays tels que la Syrie, le Soudan du Sud, l’Érythrée, l’Afghanistan et l’Iran, est presque trois fois plus grande que l’équipe inaugurale des Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016.

Les athlètes, qui entreront dans le stade lors de la cérémonie d’ouverture à la deuxième place derrière les anciens fondateurs des Jeux grecs et concourront dans 12 sports, ont été sélectionnés parmi un groupe de 56.

Le CIO a dévoilé sa première équipe de réfugiés aux Jeux de Rio pour sensibiliser à la question alors que des centaines de milliers de personnes affluaient en Europe du Moyen-Orient et d’ailleurs pour fuir les conflits et la pauvreté.

