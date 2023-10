Tuchel sur la blessure de Gnabry : « Normalement, on dirait qu’il sera absent 4 à 6 semaines. Mais cela dépend de plusieurs facteurs. Il faudra faire attention au contact. Individuellement, il faut faire en sorte qu’il ne perde pas trop en termes de forme et de condition physique. Ensuite, nous verrons… pic.twitter.com/4Z9i5bkTDx– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 septembre 2023