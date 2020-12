Le paludisme est une maladie tropicale mortelle transmise par les moustiques.

C’est l’un des plus grands tueurs du monde, réclamant la vie d’un enfant toutes les deux minutes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La plupart de ces décès surviennent en Afrique, où 250 000 jeunes meurent chaque année de la maladie.

Le paludisme est causé par un parasite appelé Plasmodium, dont cinq causent le paludisme.

Le parasite Plasmodium est principalement propagé par les moustiques femelles Anopheles.

Lorsqu’un moustique infecté pique une personne, le parasite pénètre dans sa circulation sanguine.

Les symptômes comprennent:

Fièvre

Se sentir chaud et frissonnant

Maux de tête

Vomissement

Douleur musculaire

La diarrhée

Ceux-ci apparaissent généralement entre une semaine et 18 jours d’infection, mais peuvent prendre jusqu’à un an ou parfois même plus.

Les personnes doivent consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes pendant ou après une visite dans une zone touchée par le paludisme.

Le paludisme est présent dans plus de 100 pays, dont:

De vastes régions d’Afrique et d’Asie

Amérique centrale et du sud

Haïti et la République dominicaine

Certaines parties du Moyen-Orient

Certaines îles du Pacifique

Un test sanguin confirme un diagnostic.

Dans de très rares cas, le paludisme peut se propager par transfusion sanguine.

Pour la plupart, le paludisme peut être évité en utilisant un insectifuge, en portant des vêtements qui couvrent vos membres et en utilisant une moustiquaire imprégnée d’insecticide.

Les comprimés de prévention du paludisme sont également souvent recommandés.

Le traitement, qui implique des médicaments antipaludiques, conduit généralement à un rétablissement complet s’il est effectué suffisamment tôt.

Non traitée, l’infection peut entraîner une anémie sévère. Cela se produit lorsque les parasites pénètrent dans les globules rouges, qui se rompent ensuite et réduisent le nombre global de cellules.

Et le paludisme cérébral peut survenir lorsque les petits vaisseaux sanguins du cerveau se bloquent, entraînant des convulsions, des lésions cérébrales et même un coma.

La source: Choix du NHS