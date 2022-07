L’équipe d’intervention spéciale du comté de Kendall est prête pour le pire – Shaw Local

Si le pire devait arriver et qu’il y avait une fusillade de masse dans le comté de Kendall, une équipe spéciale de policiers est prête à intervenir.

Les événements tragiques du défilé du 4 juillet de Highland Park ont ​​une fois de plus démontré que de tels événements peuvent se produire n’importe où.

L’équipe d’intervention spéciale du comté de Kendall est une force de déploiement rapide formée pour gérer une variété de scénarios allant d’une fusillade de masse ou d’une prise d’otage à des mandats de perquisition ou d’arrêt.

“Nous sommes prêts à aller partout où nous sommes nécessaires et prêts à faire ce qui doit être fait”, a déclaré le sergent de police d’Oswego. Mike Barajas, commandant de l’équipe d’intervention spéciale.

L’équipe a été formée il y a 30 ans en tant que partenariat entre les services de police du comté.

Ils comprennent le bureau du shérif du comté de Kendall et les services de police d’Oswego, Yorkville, Plano, Montgomery, Minooka et Plainfield.

L’équipe actuelle de 23 membres se compose de 17 policiers et adjoints du shérif, d’un négociateur de crise du service de police d’Oswego et de cinq pompiers-ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies d’Oswego.

Le groupe s’entraîne un jour par mois et pendant une période intensive de plusieurs jours une fois par an.

Une grande partie des responsabilités de l’équipe consiste à exécuter des mandats de perquisition ou des mandats d’arrêt que le service de police local a jugé potentiellement dangereux.

Le nombre de ces mandats à exécuter varie considérablement, jusqu’à 30 ans, a déclaré Barajas. Jusqu’à présent cette année, l’équipe a géré deux de ces mandats.

En 2020, l’équipe a été déployée pour aider à faire face aux émeutes et aux pillages qui ont éclaté à Aurora. L’équipe a utilisé un véhicule blindé du bureau du shérif.

Le shérif du comté de Kendall, Dwight Baird, a déclaré qu’un véhicule blindé peut être un équipement extrêmement précieux.

“Si vous répondez à quelqu’un qui tire, un véhicule blindé peut être utilisé comme couverture pour évacuer les gens et apporter une assistance médicale”, a déclaré Baird. “Il y a beaucoup d’applications dans la société d’aujourd’hui.”

C’est pourquoi le service de police d’Oswego est en train de se procurer un véhicule blindé qui lui est propre.

“Vous espérez ne jamais avoir à l’utiliser, mais si vous le faites, vous êtes content de l’avoir”, a déclaré le chef de la police d’Oswego, Jeff Burgner. “Vous pouvez apporter des ressources dans une situation volatile.”

Le conseil du village d’Oswego a approuvé l’achat d’un camion blindé Lenco Bearcat G-2 de Lenco Armored Vehicles, ci-dessus, à l’usage du service de police du village au coût de 251 136 $. (Photo fournie par le village d’Oswego)

La fusillade du défilé de Highland Park est un autre événement horrible qui confirme les changements dans la façon dont la police planifie les grands événements publics.

Dans le passé, lors de la planification d’un défilé, les services de police se concentraient sur les fermetures de routes et d’autres problèmes de circulation tout en s’assurant que l’accès est disponible pour les véhicules afin de répondre aux urgences médicales.

“Nous constatons qu’il y a d’autres choses que nous devons faire”, a déclaré Burgner. “Notre organisation d’événements évolue.”

Par exemple, la police d’Oswego utilise de gros véhicules du service des travaux publics pour établir des barricades lors d’événements tels que la Marche de Noël et le PrairieFest, a déclaré Burgner.

Les officiers de l’équipe d’intervention spéciale ont assisté à ces événements, facilement reconnaissables dans leurs uniformes vert olive

“La réaction du public est extrêmement positive lorsqu’il voit les membres de notre équipe lors d’un événement”, a déclaré Barajas. « Ils apprécient notre présence.

Lorsqu’ils se mêlent au public, les membres de l’équipe renoncent à porter leurs casques balistiques et certains de leurs autres équipements lourds, mais l’équipement est à proximité et prêt à être utilisé en cas d’urgence.

“Le fait que les gens comprennent pourquoi cette couche de sécurité supplémentaire est nécessaire est un signe des temps”, a déclaré Barajas.

Le chef de la police de Yorkville, Jim Jensen, a déclaré que ses agents recevaient tous une formation pour répondre à une situation de tireur actif.

“Nos agents sont formés pour localiser et isoler un tireur actif”, a déclaré Jensen.

PHOTO DE DOSSIER: Le chef de la police de Yorkville, Jim Jensen, parle lors d’une réunion du comité de sécurité publique de la ville à l’hôtel de ville de Yorkville. (Katie Finlon)

Des policiers de Yorkville étaient stationnés le long de la route pour le défilé du jour de l’indépendance de Yorkville, a déclaré Jensen, et il y a des leçons à tirer de la fusillade de Highland Park.

“Vous allez voir beaucoup de changements dans chaque communauté quant à la façon dont les événements sont planifiés et dotés en personnel”, a déclaré Jensen. “Je pense qu’il y aura des choses que nous ferons différemment.”

Celles-ci comprendront probablement des contrôles de police des bâtiments le long d’un parcours de parade et des agents stationnés «sur un terrain plus élevé», c’est-à-dire des toits de bâtiments et d’autres points de vue.

Jensen a déclaré qu’il avait des officiers membres de l’équipe d’intervention spéciale. Il a déclaré que les agents de patrouille au niveau de la rue seront probablement les premiers à arriver sur les lieux d’un tireur actif et qu’ils sont formés pour réagir de la même manière que l’équipe d’intervention spéciale.

Barajas a déclaré que les membres de l’équipe d’intervention spéciale sont soumis à un processus rigoureux de candidature, de sélection et de formation.

L’équipe comprend un groupe spécial de tireurs d’élite qui suivent un régime d’entraînement encore plus intensif.

Barajas est à juste titre fier de l’équipe.

“C’est un témoignage de leur dévouement à bien faire les choses”, a déclaré Barajas.

Un refrain constant de la police est de rappeler au public de signaler tout ce qui est suspect ou inhabituel.

“Si les gens voient quelque chose qui ne semble pas correct, ils devraient dire quelque chose”, a déclaré Burgner.

“Nous ferions mieux de pécher par excès de prudence”, a déclaré Barajas.

Des professionnels expérimentés de l’application de la loi comme Baird, Burgner, Barajas et Jensen ont déclaré que les changements dans la société les avaient forcés à faire des plans et à s’entraîner pour des situations qu’ils n’auraient jamais imaginées.

“Si vous m’aviez dit il y a 31 ans que nous nous entraînions à ce niveau, j’aurais dit que vous étiez fou”, a déclaré Baird.