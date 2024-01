L’équipe d’exploration dit avoir repéré l’avion perdu depuis longtemps d’Amelia Earhart : NPR

basculer la légende Vision en haute mer

De nouveaux indices sont apparus sur ce qui est l’un des plus grands mystères de tous les temps : la disparition de la légendaire aviatrice américaine Amelia Earhart.

Deep Sea Vision, une société d’exploration océanique basée en Caroline du Sud, a annoncé samedi avoir capturé des images sonar convaincantes de ce qui semble être l’avion d’Earhart au fond de l’océan Pacifique.

La découverte a été rendue possible grâce à un drone sous-marin sans pilote de haute technologie et à un équipage de 16 membres, qui ont étudié plus de 5 200 milles carrés de fonds océaniques entre septembre et décembre.

L’équipe a repéré l’objet en forme d’avion entre l’Australie et Hawaï, à environ 100 miles au large de l’île Howland, où Earhart et son navigateur, Fred Noonan, étaient censés faire le plein mais ne sont jamais arrivés.

La forme de l’objet dans les images sonar ressemble beaucoup à l’avion d’Earhart, un Lockheed Electra, tant en taille qu’en queue. Le fondateur de Deep Sea Vision, Tony Romeo, s’est dit optimiste quant à ce qu’ils ont découvert.

“Tout cela combiné, vous auriez du mal à me convaincre que ce n’est pas un avion ni celui d’Amelia”, a-t-il déclaré.

L’équipe de Deep Sea Vision prévoit d’enquêter sur la zone où les images ont été prises cette année, a ajouté Romeo.

Earhart et Noonan ont disparu en 1937 alors qu’ils cherchaient à faire le tour du monde. Ce voyage aurait fait d’Earhart la première femme pilote à faire le tour du monde.

Près d’un siècle plus tard, ni leurs corps ni leur avion n’ont été définitivement retrouvés, ce qui constitue l’un des plus grands mystères de tous les temps et génère d’innombrables théories sur ce qui a pu se passer.

Romeo, pilote et ancien officier du renseignement de l’US Air Force, a vendu les actifs de sa société immobilière en 2022 pour démarrer une entreprise d’exploration océanique et, en grande partie, rejoindre la longue lignée de détectives océaniques espérant trouver des réponses à la disparition d’Earhart.

Son équipe avait capturé les images du sonar un mois après le début de son expédition, mais n’a réalisé ce qu’elle avait découvert que le dernier jour de son voyage.

“C’était vraiment un moment surréaliste”, a déclaré Roméo.

La perspective que l’avion d’Earhart soit coincé au fond de l’océan conforte la théorie populaire selon laquelle l’avion a manqué de carburant et a coulé dans l’eau. Mais d’autres ont suggéré qu’elle et Noonan ont atterri sur une île et sont morts de faim. Certains pensent que les deux hommes se sont écrasés et ont été capturés par les forces japonaises, qui élargissaient leur présence dans la région avant la Seconde Guerre mondiale.

“J’aime tout ce que tout le monde a apporté à l’histoire, je pense que c’est génial. Cela s’ajoute à l’héritage d’Amelia Earhart”, a déclaré Romeo. “Mais en fin de compte, je pense que ce qui est important, c’est qu’elle soit une très bonne pilote.”