L’équipe d’expansion de la région de San Francisco de NWSL surnommée Bay FC

La 14e équipe d’expansion de la NWSL, celle qui appellera la région de la baie de San Francisco et commencera à jouer en 2024, a été baptisée Bay FC, a annoncé l’organisation jeudi.

L’équipe, cofondée par la société d’investissement mondiale Sixth Street en partenariat avec les légendes de l’équipe nationale féminine américaine Brandi Chastain, Danielle Slaton, Leslie Osborne et Aly Wagner, a également dévoilé sa marque, son écusson et son identité visuelle.

– Calendrier de la Coupe du monde féminine et des rencontres

« Le Bay FC sera une force unificatrice, créant une culture d’appartenance et de fierté partagée », a déclaré Wagner. « Nous serons un phare d’espoir et de connexion, accueillant et embrassant des personnes de tous horizons. Alors que la communauté est notre fondement, notre amour de le football est notre raison d’être.

Bay Football Club est officiel ☑️ pic.twitter.com/5lfA9BPcaA — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 1 juin 2023

« Le Bay FC aura le feu pour être le meilleur, et nous nous présenterons chaque jour avec intensité, compétitivité, passion et volonté de gagner. »

L’emplacement du club de la Bay Area a été annoncé pour la première fois en avril en tant qu’équipe n ° 14 de la NWSL.

La NWSL dispute la saison 2023 avec 12 équipes, les plus récentes étant le Angel City FC et le San Diego Wave l’année dernière. Les Utah Royals, qui ont joué dans la NWSL de 2018 à 2020, reviennent en 2024, et le mois dernier, la ligue a accordé cette franchise d’expansion à la région de la baie de San Francisco. La NWSL envisage d’ajouter deux autres clubs d’ici 2026.

L’investissement de Sixth Street dans l’équipe est le plus important jamais réalisé dans une franchise mondiale de sports professionnels féminins.

L’ancienne dirigeante de Meta Sheryl Sandberg et son mari Tom Bernthal siègent au conseil d’administration de l’équipe, tout comme l’ancien président et directeur de l’exploitation des Golden State Warriors, Rick Welts.

L’ancienne vice-présidente des communications des Giants de San Francisco, Staci Slaughter, fait également partie du conseil d’administration.

« Si quelqu’un sait comment transformer une grande idée en une réalité qui change le monde, c’est la Bay Area », a déclaré Alan Waxman, coprésident du Bay FC et cofondateur et PDG de Sixth Street.

« Le street art et le style de rue sont au cœur de l’âme de la Bay Area et ont été une grande source d’inspiration pour cette marque », a déclaré Benny Gold, légendaire créateur de streetwear local à l’origine du logo « B » du club.