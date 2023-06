L’équipe d’expansion de la NWSL, le Bay FC, embauche le nouveau PDG Brady Stewart

Le côté expansion de la NWSL, le Bay FC, a embauché Brady Stewart, ancien dirigeant de Levi Strauss & Co., pour être le premier PDG de l’organisation.

Le Bay FC a été annoncé comme la 14e équipe de la NWSL début avril 2023 et se prépare pour sa saison inaugurale 2024.

Le club a récemment lancé son organisation avec plus de 5 000 personnes lors d’un fan festival au Presidio de San Francisco.

« Je pense que pour moi, quand je l’ai regardé et que j’y ai pensé, c’est l’une de ces opportunités littérales et uniques de créer quelque chose et de construire quelque chose et de laisser un héritage », a déclaré Stewart dans une interview exclusive avec ESPN.

« Nous passons tous tellement de temps à travailler et tellement de temps dans nos carrières. Combien de fois avez-vous vraiment l’occasion de dire: » Je vais laisser une marque avec ce que j’ai fait et comment j’ai fait partie d’une équipe et une partie de la construction de quelque chose de plus grand que ce que je suis et qui je suis ?

« Et pour moi, c’est un héritage pour la Bay Area de construire une autre équipe sportive emblématique. C’est un héritage pour le sport féminin de faire partie de la révolution du football féminin. C’est un héritage de construire une marque sportive mondiale. »

Elle rejoint une organisation dirigée par les « Founding Four » des anciens internationaux américains Brandi Chastain, Leslie Osborne, Danielle Slaton et Aly Wagner.

Le Bay FC est également soutenu par le poids financier de la société d’investissement Sixth Street Partners et de son co-fondateur et PDG Alan Waxman, qui est également coprésident du Bay FC.

« Brady est un leader de classe mondiale avec un instinct éprouvé pour innover et accélérer la croissance sur des marchés en évolution, et elle va conduire notre vision fondatrice de faire du Bay FC une franchise qui représente plus qu’une simple équipe de football », a déclaré Waxman dans un Affirmation préparée.

« Elle a un amour et une appréciation profonds pour le jeu et la Bay Area, et elle sait comment galvaniser des gens passionnés vers un objectif commun.

« Tout notre groupe d’investisseurs est là pour la soutenir, et nous sommes ravis de savoir où elle va emmener le Bay FC. »

Stewart a consacré une grande partie de sa carrière de 14 ans chez Levi’s à développer son activité de commerce électronique, les 14 derniers mois étant passés à diriger les efforts directs de l’entreprise vers les consommateurs.

Le Bay FC serait la première incursion de Stewart dans le monde du sport, même si elle pense qu’il y aura un certain chevauchement entre ce qu’elle a accompli chez Levi’s et ce qu’elle tentera avec le Bay FC.

« Il s’agit de créer des liens avec les consommateurs, de créer des liens avec les fans », a-t-elle déclaré. « Ce que j’ai construit chez Levi’s consiste à perpétuer l’héritage d’une marque mondiale emblématique vieille de 165 ans.

« Et donc vous pensez à quel est l’ADN que vous construisez dans une marque pour la rendre aimée à long terme? Et ce que nous essayons de faire avec BFC, c’est que nous essayons de construire une base de fans multigénérationnelle.

« Nous voulons que l’histoire soit la suivante : j’étais là avec ma mère et mon père le jour de l’ouverture de BFC, et maintenant je viens avec mes petits-enfants et ils aiment cette équipe autant que j’aimais cette équipe aussi.

« Il s’agit donc de créer cet amour et cette passion à long terme pour notre marque et d’en faire une icône. »

Stewart a ajouté qu’elle avait grandi en jouant au football pour les jeunes jusqu’à ses années de lycée, et que la passion qu’elle avait pour le jeu était toujours là.

« J’ai eu tellement d’amitiés profondes et d’expériences de leadership grâce au sport et au football », a-t-elle déclaré.

« Je suis toujours le sport aujourd’hui. Ma famille est très engagée dans le football, j’ai donc beaucoup de relations personnelles, mais cela apporte ma passion à la table pour le sport. »

Selon Stewart, le processus de recrutement a commencé il y a environ deux mois, et en plus de Waxman, elle a pu rencontrer toute l’équipe de direction, y compris l’ancienne cadre de Meta Sheryl Sandberg, son mari, Tom Bernthal, l’ancien président des Golden State Warriors ainsi que le COO. Rick Welts et l’ancien vice-président des communications des Giants de San Francisco Staci Slaughter.

« C’était vraiment inspirant », a-t-elle déclaré.

Stewart a admis qu’elle devra se mettre au courant rapidement, étant donné que l’équipe devrait commencer à jouer en 2024.

« Nous avons un calendrier serré. Nous essayons de jouer l’année prochaine, ce qui est rapide, et nous devons l’exécuter immédiatement », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes très chanceux qu’il y ait déjà eu un groupe de personnes passionnées à bord pour faire avancer les choses, mais nous devons continuer à agir rapidement contre cela. »