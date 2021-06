L’équipe d’Espagne sera vaccinée par l’armée avant l’Euro 2020

L’équipe espagnole sera vaccinée par l’armée du pays avant l’Euro 2020, a rapporté le diffuseur national RTVE, après que deux membres de l’équipe ont été testés positifs pour COVID-19.

Le résultat positif du test du capitaine Sergio Busquets dimanche a bouleversé les préparatifs de l’Espagne une semaine avant le début du tournoi.

La vaccination a finalement été approuvée par le ministère de la Santé mercredi, a annoncé la RTVE, cinq jours seulement avant que l’Espagne ne dispute son premier match de championnat d’Europe.

La décision est intervenue après la pression de la fédération espagnole de football et du ministère de la Culture et des Sports au cours de la semaine dernière.

L’Espagne doit affronter la Suède à Séville lundi pour son premier match de groupe, avant d’affronter la Pologne et la Slovaquie.

On ne sait pas encore quel vaccin l’équipe nationale recevra, si une ou deux doses seront nécessaires et quand elles seront administrées.

Des sources espagnoles ont déclaré à ESPN qu’elles n’avaient pas encore reçu de confirmation officielle de la décision et avaient demandé la vaccination des joueurs depuis deux mois, citant l’exemple des athlètes olympiques du pays, qui l’ont déjà reçue.

Les joueurs de l’équipe nationale sont restés en quarantaine cette semaine, s’entraînant individuellement dans leur base à l’extérieur de Madrid et soumis à des tests quotidiens, le défenseur Diego Llorente étant le deuxième joueur à être testé positif mardi.

Une « bulle parallèle » a été mise en place, avec six joueurs supplémentaires – Kepa Arrizabalaga, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez et Pablo Fornals – s’entraînant séparément comme plan d’urgence en cas d’épidémie plus large.

Par précaution supplémentaire, ils ont été rejoints mercredi par onze membres de l’équipe espagnole des moins de 21 ans.

Ils avaient enregistré une victoire amicale 4-0 contre la Lituanie un jour plus tôt dans ce qui devait être le dernier match d’échauffement du pays avant l’Euro 2020.

Seize joueurs ont fait leurs débuts seniors dans ce match, un record espagnol, après avoir été rappelés de leurs vacances pour y participer.