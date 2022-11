L’équipe des Gujarat Giants est forte, elle ne sera pas affectée par mon absence, déclare le capitaine Chandran Ranjith

Parmi les caractéristiques du sport de Kabaddi, il y a le besoin inhérent de travail d’équipe, dès le début jusqu’au coup de sifflet final. Les Gujarat Giants, propriété d’Adani Sportsline, incarnent ce processus de réflexion, le capitaine Chandran Ranjith l’ayant réitéré lors d’une conférence de presse lors de la deuxième phase de la saison 9 de la Pro Kabaddi League.

Le skipper, qui s’est malheureusement blessé lors du match contre U Mumba, est en bonne voie pour revenir au tapis. Néanmoins, Ranjith n’était pas très inquiet pour son équipe et sa capacité à remplir son espace sur le tapis.

«Je crois que nous (Gujarat Giants) avons beaucoup de joueurs seniors et très capables comme Sandeep Kandola, Prashant Rai, Rinku Narwal et Baldev Singh. Ils peuvent non seulement guider l’équipe, mais aussi encadrer les jeunes dans des situations difficiles », a expliqué Ranjith.

Les Giants du Gujarat sont à la recherche d’une place dans les séries éliminatoires lors des dernières étapes de la saison et ont réalisé des performances incroyables jusqu’à présent. Entraîné par l’as vétéran Ram Mehar Singh, le capitaine des Giants a noté que son absence n’affecterait pas la performance de l’équipe en termes de ramassage des points cruciaux sur le tapis.

“Mon absence est comblée par ces joueurs seniors et capables, et même en tant que raider, au cas où Rakesh ne pourrait pas démarrer un jour particulier, nous avons des joueurs comme Parteek Dhaiya, Pardeep Kumar, Dong Geon Lee et Mahendra Ganesh Rajput, qui sont capables de rattraper les points de raid », a noté Ranjith.

“Il peut y avoir des hauts et des bas pour tout le monde et je suis convaincu que les Giants s’en sortiront bien.”

En fait, l’entraîneur Ram Mehar Singh a, tout au long de la saison jusqu’à présent, soutenu qu’il est important que les unités défensives et offensives de son équipe travaillent en synchronisation, afin qu’elles puissent continuer à enregistrer les points.

“Je dis cela depuis le premier match, quelle que soit l’équipe qui effectue le raid et l’unité défensive qui se comporte bien, elle gagnera le match. Chaque fois que nos raiders et nos défenseurs ont bien joué ensemble, nous avons été une équipe dangereuse », avait déclaré l’entraîneur.

Les Gujarat Giants affronteront les Bengal Warriors lors de leur prochaine sortie le 5 novembre

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici