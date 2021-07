L’équipe des États-Unis vise sa première médaille dimanche

Après avoir été exclue des épreuves pour les médailles lors du premier jour des Jeux olympiques de Tokyo, l’équipe des États-Unis tentera de percer dimanche.

Les premières médailles devraient être décernées en natation avec les Américains Emma Weyant et Chase Kalisz parmi les favoris pour l’or dans les finales du 400 mètres quatre nages individuel féminin et masculin.

L’équipe de basket-ball masculin des États-Unis entre en action dans sa version du jeu de piscine contre la France. Pendant ce temps, le skateboard et le surf feront leurs débuts en tant que sports olympiques officiels.

Et Simone Biles fait ses débuts à Tokyo alors que débute la ronde de qualification féminine en gymnastique.

TOKYO – L’Américain Kieran Smith a remporté une médaille à ses débuts olympiques, terminant troisième au 400 mètres nage libre.

Smith, 21 ans, de Ridgefield, Connecticut, et de l’Université de Floride était en position de médaille pour la majeure partie de la course au Centre aquatique de Tokyo le premier jour des finales de natation.

Il a conservé la médaille de bronze sur les 200 derniers mètres, terminant en 3:43,94 et donnant aux hommes américains leur troisième médaille de natation de la journée.

Le Tunisien Ahmed Hafnaoui a dépassé l’Australien Jack McLoughlin pour remporter l’or en 3:43,36. McLoughlin, qui a mené de 200 à 350 mètres, a terminé deuxième en 3:43,52.

Smith a également remporté les essais olympiques américains le mois dernier contre Jake Mitchell, qui a également atteint la finale olympique, terminant huitième en 3:45,39.

— Jeff Metcalfe, USA AUJOURD’HUI

TOKYO — Chase Kalisz, un protégé de Michael Phelps qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016 au 400 QNI masculin, a récidivé en remportant l’or pour offrir aux États-Unis leur première médaille de ces Jeux olympiques.

Son coéquipier américain Jay Litherland a remporté l’argent.

Kalisz, 27 ans, de Bel Air, Maryland, a nagé le difficile 400 QNI, 100 mètres des quatre nages, en 4:09,42.

Le favori de longue date pour la médaille d’or dans cette épreuve, le Japonais Daiya Seto, n’a malheureusement pas réussi à sortir des qualifications de samedi soir, créant une finale largement ouverte.

— Christine Brennan, USA AUJOURD’HUI

TOKYO – La paire américaine de volleyball de plage April Ross et Alix Klineman ont remporté leur premier match préliminaire de la poule B contre les Chinois Chen Xue et Xinxin Wang.

Ross et Klineman ont gagné en deux sets. Ils ont pris les devants dès le premier set et n’ont jamais regardé en arrière, remportant le match 21-17. La Chine a gardé le deuxième set serré, mais Ross et Klineman ont réussi à s’imposer 21-19, clôturant le match en 44 minutes au total.

« C’est une très bonne équipe chinoise. Nous les avons étudiés très durement, étant le premier match des Jeux olympiques. C’est vraiment bien d’obtenir cette victoire », a déclaré Ross après la victoire préliminaire. « J’en suis extrêmement content. »

Le prochain match du duo américain de beach volley sera contre les Espagnoles Elsa Baquerizo et Liliana Fernandez le 27 juillet à 9h.

— Tyler Dragon, USA AUJOURD’HUI

TOKYO – Un membre du personnel de la délégation américaine a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche le Comité olympique et paralympique américain.

C’était le seul positif confirmé parmi 1 038 délégués américains.

Le Comité international olympique a annoncé dimanche 10 nouveaux cas positifs au COVID-19. Huit étaient des non-résidents du Japon, dont deux athlètes. Les organisateurs ont annoncé 132 cas depuis le 1er juillet.

— Rachel Axon, USA AUJOURD’HUI

TOKYO – Le gymnaste français Samir Ait Said a subi une blessure horrible aux Jeux olympiques de Rio qui a horrifié quiconque l’a vu ou entendu. En compétition à Tokyo cinq ans plus tard, il est l’incarnation de l’esprit olympique.

« Quand je suis arrivé ici, j’ai eu quelques flashbacks de Rio. Mais ensuite, j’ai réalisé que je devais aller de l’avant », a déclaré Ait Said samedi, après s’être qualifié pour la finale des anneaux immobiles. « J’ai donné tout ce que j’avais, en pensant à ma famille, surtout à mon père. Je donnerai tout ce que j’ai pour avoir une médaille d’or. Au moins une médaille.

– Nancy Armour, USA AUJOURD’HUI

Les fans de cerceaux professionnels des années 1990 et du début des années 2000 ressentiront un pincement de nostalgie lors de la couverture par NBC du basket-ball olympique à Tokyo. La chanson thème « Roundball Rock » que le réseau a utilisé pour le NBA sur NBC de 1990 à 2002 sera présenté sur ses émissions télévisées de basketball masculin et féminin.

Composé par John Tesh, « Roundball Rock » est devenu synonyme des équipes des Chicago Bulls de l’ère Michael Jordan et sa fréquente exposition nationale s’est étendue à la série de championnats des Lakers de Los Angeles avec Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.

(Le thème a même engendré un sketch de Saturday Night Live 2013 mettant en vedette Jason Sudeikis dans le rôle de Tesh.)

La première (ré)apparition des Jeux olympiques aura lieu lorsque l’équipe des États-Unis rencontrera la France lors de son match d’ouverture olympique dimanche (8 h HE).