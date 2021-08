L’équipe des États-Unis remporte l’or au golf ; Simone Biles hors du sol

La compétition de natation aux Jeux olympiques de Tokyo s’est terminée dimanche et l’équipe des États-Unis est sortie avec style.

Caeleb Dressel a ouvert la voie, remportant deux autres médailles d’or – au 50 libre masculin et en papillon alors que les États-Unis ont remporté le relais 4×100 quatre nages de façon record – pour terminer ses Jeux avec un incroyable cinq médailles d’or.

En plus de la récolte américaine de médailles, Bobby Finke, qui a remporté sa deuxième médaille d’or à ces Jeux en prenant la première place de façon spectaculaire au 1500 mètres nage libre.

L’équipe féminine du relais 4×100 QN a remporté la médaille d’argent pour compléter la journée réussie dans la piscine.

Voici quelques-uns des autres moments notables que vous avez manqués dimanche à Tokyo pendant que vous dormiez :

L’Américain Xander Schauffele remporte l’or au golf

Xander Schauffele a couronné un week-end fort en obtenant la médaille d’or au tournoi de golf olympique masculin.

Il a tiré un score de moins de 67 à 4 lors de la ronde finale de dimanche, le laissant tomber à moins de 18 pour le tournoi. Il a devancé le Slovaque Rory Sabbatini d’un coup alors que le vétéran de 45 ans a battu un record olympique de 61 dimanche.

Simone Biles se retire de la finale de l’exercice au sol

Il semble de plus en plus que Simone Biles ne participera plus à ces Jeux olympiques.

USA Gymnastics a déclaré que Biles ne participerait pas à la finale des exercices au sol, qui est prévue pour lundi. Aucune décision concernant sa participation à la finale à la poutre n’a été prise.

Biles a fait face aux « twisties » et s’est déjà retiré du saut, des barres asymétriques et des finales du concours général.

Ce n’était pas que de mauvaises nouvelles dimanche pour USA Gymnastics : MyKayla Skinner, en compétition à la place de Biles, a remporté la médaille d’argent au saut de cheval.

Raven Saunders décroche une médaille au tir

Raven Saunders, un fervent défenseur de la santé mentale et de la justice raciale, a remporté la médaille d’argent au concours de lancer du poids dimanche.

C’était le point culminant d’un voyage inspirant qui a commencé par une cinquième place à Rio. Saunders a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression et espère que sa performance médaillée pourra servir d’inspiration.

« À partir de 2016 et en me battant constamment et en poussant constamment à travers tout, je me suis assuré de repartir avec une médaille », a déclaré Saunders. «Pour moi, tout ce que j’ai vécu, sur le plan de la santé mentale, des blessures et des finances. Vraiment investir tout ce que j’ai mentalement et physiquement, pouvoir repartir avec une médaille et sortir et inspirer tant de gens.

« La communauté LGBT, les personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale et tant de personnes dans la communauté afro-américaine, tant de personnes noires partout dans le monde, j’espère juste pouvoir continuer à inspirer et à motiver. »

Autres histoires à lire absolument :