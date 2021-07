L’équipe des États-Unis de basket-ball tombe contre la France en premier match

TOKYO – L’ère Gregg Popovich du basket-ball masculin olympique américain a commencé terriblement.

Après avoir remporté trois médailles d’or consécutives sans perdre un match sous l’entraîneur de Duke Mike Krzyzewski, les débuts aux Jeux de Tokyo sous Popovich n’auraient pas pu être plus ratés alors que l’équipe américaine a perdu 83-76 contre la France au Saitama Super Arena.

Il s’agit de la première défaite américaine aux Jeux olympiques depuis les demi-finales de 2004, lorsque l’Argentine a envoyé les Américains dans le match pour la médaille de bronze. Cette fois, les conséquences ne sont pas aussi terribles. L’équipe des États-Unis sera largement favorisée pour battre l’Iran et la République tchèque lors de ses deux prochains matches de groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale où elle pourrait avoir un autre coup contre la France.

Mais l’idée que cette équipe puisse lutter à Tokyo n’était pas tout à fait inattendue.

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter olympique

VOUS VOULEZ UN ACCÈS DANS LES COULISSES DE TOKYO ? Inscrivez-vous aux textes olympiques pour obtenir un accès exclusif aux Jeux

Les mêmes problèmes qui ont tourmenté les États-Unis lors de leur exposition de quatre matchs à Las Vegas – dont deux défaites contre le Nigeria et l’Australie – se sont présentés contre la France. En particulier, les Américains ont eu du mal pendant la majeure partie du match à générer une attaque facile dans le demi-terrain, une situation qui s’est aggravée de façon exponentielle lorsque Kevin Durant a commis sa quatrième faute avec plus de 16 minutes à jouer.

Après la sortie de Durant, la France a dominé la fin du troisième quart, transformant un déficit de 49-45 en une avance de six points avant le quatrième. Evan Fournier avait 28 points pour mener l’équipe de France.

S’il y avait un point positif pour les États-Unis, c’était le jeu du gardien des Milwaukee Bucks Jrue Holiday, qui a réussi à garder les États-Unis dans le jeu – et a même déclenché une course pour prendre la tête au milieu du quatrième trimestre – malgré son arrivée à Tokyo environ. 24 heures plus tôt après avoir célébré le titre NBA de son équipe.

La poussée de Holiday a placé les États-Unis dans une position privilégiée pour gagner le match, mais la France n’est jamais partie. Damian Lillard a ouvert la porte en ratant une paire de coups francs avec 1:48 à faire, puis en le retournant sur la possession suivante. Fournier a drainé un 3 points sur un jeu de brouillage avec une minute à jouer pour donner à la France une avance de 76-74, et les États-Unis n’ont pas pu convertir lors de la possession suivante malgré trois tirs larges du périmètre alors que le Français Guerschon Yabusele est descendu au sol après avoir été frappé au visage. La France a ensuite mis fin à la surprise sur la ligne des fautes.