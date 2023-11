L’équipe d’entraîneurs des Giants 2024 de Bob Melvin mise en valeur par des visages familiers – NBC Sports Bay Area & California

L’équipe d’entraîneurs des Giants, dirigée par le nouveau manager Bob Melvin, se remet en forme.

San Francisco a officiellement annoncé vendredi l’embauche d’une poignée d’entraîneurs, soulignés par quelques noms familiers.

Le #SFGiants souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues suivantes au sein de l’équipe d’entraîneurs de la Major League 2024 sous la direction du nouveau manager Bob Melvin : Entraîneur de banc – Ryan Christenson

Entraîneur de troisième base – Matt Williams

Entraîneur des frappeurs – Pat Burrell pic.twitter.com/1IAMepVvOo – SFGiants (@SFGiants) 11 novembre 2023

L’ancien joueur de troisième but des Giants, Matt Williams, comme Melvin l’a mentionné dans une récente interview avec Laura Britt de NBC Sports Bay Area, rejoint l’équipe en tant qu’entraîneur de troisième but de l’équipe. Williams a joué 11 saisons pour San Francisco de 1986 à 1996, où il a été quatre fois All-Star, trois fois lauréat du Gold Glove Award et trois fois Silver Slugger. Williams a également terminé sixième et deuxième au vote NL MVP en 1990 et 1994 respectivement.

L’ancien voltigeur des Giants Pat Burrell, qui a remporté une Série mondiale avec San Francisco en 2010, sera l’entraîneur des frappeurs de l’équipe. Après avoir pris sa retraite en 2011, Burrell est revenu dans l’organisation en tant que dépisteur spécial de 2012 à 2015 avant de devenir entraîneur des frappeurs des Giants de San Jose Low-A.

Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area a rapporté que Justin Viele, qui a été entraîneur des frappeurs des Giants dans l’équipe de l’ancien manager Gabe Kapler, reviendra en tant qu’entraîneur co-frappeur aux côtés de Burrell avec Pedro Guerrero de retour en tant qu’entraîneur adjoint des frappeurs de l’équipe. L’ancien directeur des frappeurs et entraîneur adjoint des frappeurs Dustin Lind a été licencié par l’organisation.

Pour clarifier ici, Pat Burrell et Justin Viele seront co-entraîneurs. Pedro Guerrero reviendra également en tant qu’entraîneur adjoint des frappeurs. Dustin Lind ne reviendra pas. https://t.co/0BIHCN1CcZ – Alex Pavlovic (@PavlovicNBCS) 11 novembre 2023

L’entraîneur de banc de Melvin est l’ancien voltigeur de la MLB et manager associé des Padres de San Diego, Ryan Christenson, qui a auparavant passé 16 saisons dans l’organisation d’Oakland Athletics en tant que manager de ligue mineure et entraîneur de banc au sein de l’équipe de Melvin dans les ligues majeures.

Les Giants ont également annoncé qu’une poignée d’entraîneurs du régime précédent reviendraient la saison prochaine. Mark Hallberg, qui était l’entraîneur du troisième but de Kapler, traverse le terrain pour devenir entraîneur du premier but. Alyssa Nakken, JP Martinez et Taira Uematsu reviendront également dans l’organisation en tant qu’entraîneurs adjoints au sein du personnel de Melvin.

Le reste de l’équipe d’entraîneurs des Giants sera annoncé dans les semaines à venir.

