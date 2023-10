L’équipe d’entraîneurs de Tampa a libéré le potentiel de Baker Mayfield, selon Mayfield

Ne regardez pas maintenant, mais Baker Mayfield et les Buccaneers de Tampa Bay sont à eux seuls la meilleure équipe de la NFC Sud. Et Mayfield, qui a complété 25 de ses 32 tentatives de passes pour compléter trois touchés dans le match, joue peut-être le meilleur football de sa carrière.

Il attribue ses premiers succès au savoir-faire de son équipe d’entraîneurs.

« C’est seulement la deuxième fois de ma carrière professionnelle que j’ai un staff d’entraîneurs qui me permet de jouer à mon plein potentiel », a déclaré Mayfield, faisant indéniablement allusion aux nombreux entraîneurs pour lesquels il a joué pendant son séjour à Cleveland et en Caroline. « McVay a compris de quoi je suis capable, mais personne d’autre ne le savait avant cela. »

Même si les choses se sont mal terminées à Cleveland, Mayfield a connu un certain succès avec les Browns. L’équipe a fait sa première apparition en séries éliminatoires en près de deux décennies en 2020 après que Mayfield l’ait menée à une fiche de 11-5. Mais la saison suivante des Browns a été désastreuse, tout comme le court passage de Mayfield avec les Panthers.

Avec Tampa cependant, il semble avoir exploité quelque chose d’inestimable, du moins pour le moment.

