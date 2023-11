L’équipe de volleyball de Shawsheen Tech éliminée par Wayland

Delaney Auger, à gauche, de Nashoba Tech, et Sadie Tracy ont été nommées dans l’équipe d’étoiles de football féminine du CAC. (Photo de courtoisie)

Au vu de la façon dont se déroulait la saison de volleyball féminin de Shawsheen Tech, il semblait qu’elle ne se terminerait jamais.

Les Rams, cependant, se sont heurtés à une scie circulaire à Wayland, la puissance de la Dual County League, mardi soir.

Lors des huitièmes de finale de division 3, le n°8 Wayland (13-8) a remporté le match contre les Rams 3-0. Le n°9 Shawsheen termine une campagne mémorable avec une fiche étincelante de 20-2. Wayland a clôturé le match avec une victoire de 24-14 au troisième set.

Honneurs de volleyball MVC : La Merrimack Valley Conference a annoncé ses équipes de toutes les conférences.

Junior Nyrah Joseph de Billerica a été nommé Joueur de l’année en Division 2, tandis que Brittney Apostolakes de Billerica a été nommé Entraîneur de l’année après que les Indiens ont remporté le championnat de la division.

Lowell a remporté le prix de l’esprit sportif d’équipe.

Six athlètes de la région ont été nommés sélections de la première équipe de toutes les conférences. Trois ont été nommés parmi Billerica – la junior Ella Quin, la deuxième année Meghan Downs et la junior Melissa Panaligan.

L’équipe de Chelmsford était composée de Kyra Ward, étudiante de première année, et d’Ellen Griswold, étudiante de deuxième année. Ava Fernandes, senior de Tewksbury, a fait partie de l’équipe.

Neuf locaux ont été nommés artistes de la deuxième équipe de toutes les conférences.

Billerica était représentée par la senior Lilia Todorova et la deuxième année Kendra Marino. Lowell en a placé trois dans l’équipe – la senior Ava Sokah, la senior Erin Hattan et la deuxième année Kaitlyn Van. Les seniors Chloe Burns et McKayla Conley faisaient partie de l’équipe de Tewksbury.

Chelmsford (étudiante de première année Bonnie Politzer) et Dracut (senior Jocelyn Vega) ont mis un joueur dans l’équipe.

Hockey sur gazon

Centrale 1, Belmont 0 : Central Catholic a progressé lors d’un affrontement serré de Division 1 à Lawrence grâce à un but de Kerri Finneran suite à une passe de Bella Angluin.

Ava Perrotta a enregistré le blanchissage dans le but des Raiders (16-2-1), qui a réalisé cinq arrêts.

Calendrier du tournoi

Mercredi: Six équipes locales chercheront à maintenir leur saison en vie.

En volleyball, le n°11 Billerica (17-5) affrontera le n°6 Melrose (18-3) à 18 heures lors d’un affrontement en huitièmes de finale de Division 2. Melrose a éliminé les Indiens du tournoi d’État au cours des deux dernières années.

Dans le football masculin, trois matchs sont au programme, tous en huitièmes de finale.

En Division 1, le n°25 Beverly (12-5-2) jouera au n°9 Lowell (17-3-1) à 17h. En Division 3, le n°12 North Middlesex (12-4-3) ressemblera à pour contrarier le n°5 Ashland (13-5-1) sur la route à 17h45. Dans la division 5, le n°11 Ayer-Shirley (13-5-2) cherchera à prolonger sa saison au n°6 Tahanto ( 8-8-1) à 14h

En football féminin, deux matchs mettront en vedette des équipes locales, tous deux en huitièmes de finale.

En Division 4, le n°11 Leicester (10-5-3) sera accueilli par le n°6 Littleton (15-3-1) à 16 heures. En Division 5, le n°19 Parker Charter (13-4-2) sera tenter de remporter sa troisième victoire en tournoi au n ° 3, Hull (14-2-2) à 18 h

Football féminin

Georgetown 5, NT 1 : Nashoba Tech a été éliminé lundi lors des huitièmes de finale de division 5 à Georgetown.

Les gardiennes Kali Christakos et Alexa MacDonald ont joué dur tout au long du match pour les Vikings (17-4-1). Le but des Vikings a été inscrit par Delaney Auger sur penalty. Cinq joueuses des champions du CAC ont été nominées sur l’équipe d’étoiles : Sadie Tracy, Rachael Targ, Amelia Lelievre, Auger et Kali Christakos.

Football universitaire

Boulanger honoré : Les seniors de Plymouth State, Luc Normandeau (Dover, NH) et Kyle Baker (Pelham, NH) ont été honorés par la Massachusetts State Collegiate Athletic Conference avec une reconnaissance hebdomadaire après avoir aidé l’équipe de football de l’Université d’État de Plymouth à remporter une victoire 31-21 contre la Massachusetts Maritime Academy samedi. .

Baker a connu une journée en carrière au poste de receveur large, réalisant un record personnel de huit attrapés pour un sommet en carrière de 80 verges, dont une réception de TD de 20 verges. Après que les Panthers aient converti l’échappé forcé de Normandeau en panier, Mass. Maritime a marché sur le terrain pour qu’un touché saute devant. Baker a réussi cinq attrapés lors des 13 jeux et 69 verges qui ont suivi, y compris son score de TD.

Au quatrième et deuxième du MMA 20, Baker s’est ouvert le long de la ligne de touche droite, puis a contourné un défenseur pour entrer dans la zone des buts et Plymouth State resterait devant le reste du chemin.