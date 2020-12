Alors que les responsables de l’État en Géorgie insistent sur le fait qu’aucune fraude n’a eu lieu lors des élections du mois dernier, l’équipe juridique du président Donald Trump a présenté des images apparemment choquantes aux sénateurs de l’État, qui, selon eux, révèlent une tricherie flagrante.

« Il semble que le vice-président Biden portera la Géorgie, et il est notre président élu », Le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, a déclaré mercredi aux journalistes, après qu’un deuxième recomptage n’a pas réussi à renverser l’avance de 12000 voix de Biden sur Trump dans l’État. En outre, Raffensperger a averti Trump d’atténuer son «Rhétorique violente» et accepte ça «Il a évidemment perdu» l’élection.

Les comtés de Géorgie devant certifier leurs résultats avant midi vendredi, Trump est loin de concéder. Lors d’une audience devant le Sénat de l’État jeudi, l’avocat de campagne de Trump, Rudy Giuliani, a demandé à des témoins de présenter des preuves de fraude électorale présumée aux législateurs républicains, avec une vidéo en particulier.

REGARDER: Une séquence vidéo de Géorgie montre des valises remplies de bulletins de vote tirés de dessous une table APRÈS que les superviseurs aient dit aux travailleurs du scrutin de quitter la salle et que 4 personnes sont restées pour continuer à compter les votes pic.twitter.com/AcbTI1pxn4 – Équipe Trump (@TeamTrump) 3 décembre 2020

La séquence vidéo, capturée par des caméras de vidéosurveillance à l’intérieur d’un centre de comptage de la State Farm Arena à Atlanta, montre prétendument le personnel récupérant des valises de bulletins de vote sous une table et les comptant, longtemps après que le décompte ait été officiellement suspendu et que les agents du scrutin soient renvoyés chez eux le soir des élections. .

L’équipe de Trump a estimé que plusieurs milliers de bulletins de vote auraient pu être comptés dans les deux heures où personne d’autre n’était présent dans l’arène.

La vidéo a provoqué un tollé parmi les experts conservateurs sur Twitter, et Trump lui-même a tweeté que l’apparente «Le bourrage des bulletins … conduit à une victoire facile de l’État.

Hou la la! Témoignage à succès qui se déroule actuellement en Géorgie. Bourrage de scrutin par les démocrates lorsque les républicains ont été contraints de quitter la grande salle de dépouillement. Beaucoup plus à venir, mais cela seul mène à une victoire facile de l’État! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 décembre 2020

C’est quoi ce truc? Pour de vrai. Regardez-le et dites-moi. Ça ne peut pas être à quoi ça ressemble. Trop flagrant. Que se passe-t-il ici pic.twitter.com/VgWW8QM6Yp – Cerno (@Cernovich) 3 décembre 2020

Valises de bulletins de vote. Caché sous les bureaux. Les moniteurs ont menti. Minuit comptant en masse. Observateurs absents. Audits refusés. C’est @GaSecofState idée d’un "élection propre et parfaite"? https://t.co/cHTPceE29l – Robert Barnes (@Barnes_Law) 3 décembre 2020

Certains à droite ont appelé les législateurs républicains et le ministère de la Justice à enquêter sur les vidéos. Le pro-Trump expert Sebastian Gorka a exigé que le procureur général William Barr « Lâchez-vous » et examinez les allégations.

Hey AG Barr, est-ce que c’est assez bon pour que vous vous débarrassiez de votre duff? https://t.co/0jhcW00lUc – Sébastien Gorka DrG (@SebGorka) 3 décembre 2020

Hey @EWErickson @GovKemp @GaSecofState Plutôt que de vous indigner des allégations de fraude, veuillez répondre à ces questions. S’il y a des explications autres que ce que la personne prétend être le cas, tant mieux. BTW recomptage des bulletins de vote introduits par fraude (présumée) ne résout pas le problème. https://t.co/wUwN4czVIn – Yossi Gestetner (@YossiGestetner) 3 décembre 2020

Barr a cependant déclaré mardi que son département n’avait pas encore « Vu une fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors de l’élection. » Les tribunaux n’ont pas non plus été gentils avec Trump, avec des poursuites dans plusieurs États swing rejetées hors des tribunaux étatiques et fédéraux. Cependant, l’équipe juridique de Trump insiste sur le fait que porter ces affaires devant la Cour suprême est son objectif ultime.

Jusqu’à ce que ces affaires atteignent la plus haute cour du pays, des audiences similaires à la session de jeudi en Géorgie ont eu lieu en Pennsylvanie, en Arizona et au Michigan ces derniers jours. Comme en Géorgie, les agents du scrutin et d’autres témoins lors de ces auditions ont présenté des preuves de fraude présumée aux législateurs républicains, dans le but de contester la victoire apparente de Biden dans ces États.

Le temps presse pour que Trump récupère la victoire. Le Collège électoral se réunit en moins de deux semaines pour voter, et même si les législateurs républicains qui contrôlent les assemblées législatives des États dans tous ces États pouvaient envoyer leurs propres électeurs à Washington, aucun n’a jusqu’à présent signalé qu’il le ferait.

