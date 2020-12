Yohannes Abraham, directeur exécutif de la transition, a déclaré aux journalistes que les équipes de révision du bureau de Biden au DOD avaient entendu jeudi que les réunions étaient « interrompues » et l’ont signalé immédiatement. Abraham a convoqué des réunions et a demandé que les informations reprennent immédiatement.

« Permettez-moi d’être clair: il n’y a pas eu d’interruption de vacances convenue d’un commun accord », a protesté Abraham. « En fait, nous pensons qu’il est important que les briefings et autres missions se poursuivent pendant cette période, car il ne reste plus de temps. »

Miller a été embauché il y a un peu plus de cinq semaines, après que Trump ait limogé le chef du Pentagone de l’époque, Mark Esper. Miller a rapidement remplacé un certain nombre de conseillers politiques de haut niveau par des fidèles de Trump qui seraient peut-être moins disposés ou moins capables de participer efficacement au processus de transition.

Miller a déclaré que le ministère restait déterminé à une transition complète et transparente et s’efforçait de reporter environ 20 entretiens avec 40 fonctionnaires au-delà du 1er janvier. Il a déclaré que le ministère avait déjà mené 139 entretiens et fourni 5 300 pages d’informations non publiques ou classifiées.