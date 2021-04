Alors qu’une porte commençait à se fermer à Tottenham Hotspur, une autre s’est ouverte. Le matin du 7 avril 2014, alors que les Spurs se préparaient à la visite de l’équipe inférieure de la Premier League, Sunderland, des rapports ont révélé que le manager Tim Sherwood allait être relevé de ses fonctions à la fin de la saison. Bien que les Spurs aient publié une déclaration tentant d’écraser les spéculations et que l’équipe soit revenue à une victoire 5-1, six semaines plus tard, Sherwood a été remplacé par le patron de Southampton, Mauricio Pochettino.

Mais si ce match était le début de la fin pour Sherwood, c’était aussi le début de la remarquable carrière de Harry Kane en Premier League. Ayant fait ses débuts en août 2011 contre Hearts lors des éliminatoires de la Ligue Europa, le match de Sunderland était son premier départ en Premier League pour le club après des périodes de prêt avec Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester City.

Il a récompensé la confiance de Sherwood avec un but à la 59e minute – une fléchette et une finition proches du poteau, ce qui a porté le score à 2-1 – et les Spurs ont manqué de vainqueurs faciles alors qu’Emmanuel Adebayor a attrapé un doublé, avec Christian Eriksen et Gylfi Sigurdsson également sur le feuille de résultats.

« Bourdonnement … bourdonnant pour prendre le premier départ et marquer un but à White Hart Lane et gagner 5-1 a été une soirée brillante », Kane, qui a terminé le match avec un bandage sur la tête après un affrontement avec Wes Brown , dit ensuite. « Dès que je l’ai marqué, les émotions sont sorties, j’ai attendu patiemment et obtenir ce but était un moment de fierté. C’est sans aucun doute le meilleur sentiment de ma carrière, j’espère pouvoir continuer et en obtenir un peu plus. . «

Sept ans plus tard, Kane, 27 ans, occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de Tottenham – avec 217 buts, derrière le total de 266 de Jimmy Greaves – et est une véritable légende du club. Nous revenons sur ses débuts en Premier League pour les Spurs et dressons le bilan de ses coéquipiers de ce match.

Harry Kane s’est annoncé sur la scène de la Premier League pour Tottenham en 2014. Scott Heavey – Images PA via Getty Images

GK, Hugo Lloris: Le n ° 1 français en est à sa neuvième saison à Tottenham et est capitaine du club, après avoir rejoint Lyon en 2012 pour 11 millions de livres sterling. Il n’a pas encore remporté d’argenterie aux Spurs – bien qu’il ait été capitaine de la France à la Coupe du monde 2018 – et, avec son contrat en 2022, a été lié à un passage au PSG ou à Man United cet été.

DÉF, Kyle Naughton: L’arrière droit a rejoint les Spurs de Sheffield United en 2009 aux côtés de Kyle Walker pour un montant combiné de 9 millions de livres sterling. Naughton a ensuite fait 75 apparitions pour les Spurs de 2009 à 2015, mais a également passé du temps en prêt à Middlesbrough, Leicester et Norwich. Il a signé pour Swansea en 2015 pour 5 millions de livres sterling et est toujours du côté du championnat.

DÉF, Danny Rose: Il est toujours dans les livres des Spurs mais n’a pas encore fait une apparition en Premier League cette saison après s’être retrouvé hors de la photo sous le manager Jose Mourinho et derrière Sergio Reguilon et Ben Davies dans l’ordre hiérarchique de l’arrière gauche. Rose passera sans aucun doute à la fin de la saison – et était liée à un transfert à Trabzonspor lors de la dernière fenêtre de transfert – mais a été un excellent joueur pour les Spurs, faisant 214 apparitions depuis ses débuts dans la campagne 2009-10. . Il a également passé du temps en prêt à Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland et Newcastle.

DÉF, Vlad Chiriches: L’arrière central international roumain a rejoint les Spurs en 2013 depuis le Steaua Bucarest pour environ 8,5 millions de livres sterling. Il est venu avec beaucoup de promesses et des frais de transfert alors record pour un joueur roumain (brisé par le déménagement de Nicolae Stanciu à Anderlecht en 2016, puis par les 11,7 millions de livres sterling payés par Parme pour Dennis Man en janvier 2021), mais après seulement 43 apparitions, a déménagé à Naples en 2015. Il a passé la saison 2019-20 en prêt à Sassuolo et y a déménagé de façon permanente en septembre 2020 pour 8,1 millions de livres sterling.

DÉF, Younes Kaboul: Dirigeant désormais une maison de soins en Belgique pour les personnes handicapées mentales, le défenseur central français a rejoint les Spurs en 2007 depuis Auxerre pour 10,8 millions de livres sterling, avant de s’installer à Portsmouth un an plus tard pour 5,3 millions de livres sterling. Il a ensuite rejoint les Spurs en 2010 et a fait un total de 140 apparitions, avant des sorts à Sunderland et Watford. Il a pris sa retraite après avoir quitté Watford en décembre 2018.

MID, Paulinho: Tottenham a dépensé un peu plus de 17 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain brésilien de Corinthians en 2013. Il y a passé deux saisons avant de se rendre en Chine avec Guangzhou Evergrande pour une bonne affaire de 9,9 millions de livres sterling. Une arrivée choc à Barcelone a suivi en 2018-2019 lorsqu’ils ont dépensé près de 36 millions de livres sterling pour le signer, pour ensuite le renvoyer dans l’équipe de Super League chinoise 16 mois plus tard pour un montant similaire. Sur la scène internationale, il a disputé les Coupes du monde 2014 et 2018 mais, maintenant âgé de 32 ans, il n’a pas fait d’apparition depuis 2018.

Aaron Lennon a connu quelques années mouvementées. Paul Gilham / Getty Images

MID, Aaron Lennon: L’ailier anglais est à Kayserispor en Turquie, après avoir rejoint un transfert gratuit en septembre. Il a fait 365 apparitions pour Tottenham de 2005 à 2015, marquant 30 buts, et a rejoint Everton en prêt avant de conclure un contrat permanent en septembre 2015. En 2017, il a été détenu en vertu de la loi sur la santé mentale par la police et admis aux batailles contre la dépression, mais sa carrière s’est remise sur les rails avec un déménagement de deux ans à Burnley en janvier 2018 avant son transfert en Turquie.

MID, Nacer Chadli: Le milieu de terrain belge est également en Turquie, à Basaksehir, après les avoir rejoints en septembre 2020 depuis Monaco. Chadli a passé trois saisons aux Spurs de 2013 à 2016, après avoir rejoint le FC Twente pour 7,3 millions de livres sterling. Il a ensuite eu des séjours à West Brom, Anderlecht et Monaco avant son déménagement en Turquie.

MID, Christian Eriksen: Joueur merveilleux pour Tottenham, contribuant 69 buts et 89 passes décisives lors de ses 305 apparitions au cours de ses six ans et demi au club, Eriksen est parti en janvier 2020 pour un transfert de 24 millions de livres sterling à l’Inter Milan et, après un début décevant, a maintenant trouvé ses marques en Serie A. Les Spurs ont initialement dépensé 12 millions de livres sterling pour signer le milieu de terrain danois de l’Ajax et, à 29 ans, il lui reste encore beaucoup d’années alors qu’il poursuit son premier trophée majeur en dehors des Pays-Bas.

Harry Kane saute pour lui donner son premier but senior à Tottenham. Ian Walton / Getty Images

ST, Harry Kane: De retour cette nuit d’avril 2014, Kane portait le maillot n ° 37. Il a depuis fait sien le n ° 10 et est facilement l’un des plus grands joueurs de Tottenham. Son record de buts est incroyable, mais cette saison, il a chuté un peu plus loin et est également devenu fournisseur. Alors qu’il attend toujours sa première pièce d’argenterie à Tottenham, il a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2018 et le prix PFA du jeune joueur de l’année 2015.

ST, Emmanuel Adebayor: L’ancien attaquant d’Arsenal a marqué 42 buts pour les rivaux londoniens des Spurs de 2011 à 2015, mais s’est retrouvé en disgrâce sous Pochettino lors de la campagne 2014-15 et a été libéré en septembre. Sans doute l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la Premier League, il a d’abord rejoint le club en prêt de Man City avant de signer définitivement en 2012. La fin de son séjour de trois ans l’a vu déménager au Crystal Palace, avant de se rendre en Turquie avec Istanbul Basakşehir. et Kayserispor. La star togolaise avait déménagé à court terme chez Olimpia du côté paraguayen en 2020, mais a été expulsée pour avoir donné un coup de pied à un adversaire au visage lors de ses débuts en Copa Libertadores et a mis fin à son contrat après moins de cinq mois en raison de la pandémie COVID-19. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il est actuellement sans club.

Substituts

Brad Friedel s’est essayé à la gestion en MLS. Nigel French / EMPICS Sport

GK, Brad Friedel: La légende américaine a raccroché ses gants en 2015, après une carrière qui a vu des sorts avec Newcastle, Brondby, Galatasaray, Columbus Crew, Liverpool, Blackburn, Aston Villa et Spurs. Il travaille actuellement en tant qu’agent, ayant passé du temps en charge des moins de 19 ans aux États-Unis et de New England Revolution.

DÉF, Milos Veljkovic: Il a rejoint les Spurs en 2011 de l’académie de Bâle et a fait ses débuts en équipe première lors du match contre Sunderland. Après avoir passé du temps en prêt à Middlesbrough et Charlton, le défenseur central suisse a rejoint le Werder Bremen en 2016 pour un prix réduit de 300000 £ et y est contracté jusqu’en 2022.

DEF, friteuses Zeki: Après avoir débuté sa carrière chez Man United (où il a fait un total de six apparitions), l’arrière gauche a choisi de passer du côté belge du Standard de Liège. Les choses ne se sont pas beaucoup mieux déroulées et il est revenu après un an (et sept matchs) pour rejoindre les Spurs en 2012 pour 3,1 millions de livres sterling. Cependant, il n’a fait que 16 apparitions avant de déménager à Crystal Palace en septembre 2014 pour 3,4 millions de livres sterling. Des sorts à Rotherham, Ipswich et Barnsley ont suivi avant son passage à Swindon en Ligue 1 en 2019 avec un transfert gratuit. À 28 ans, il a fait moins de 150 apparitions au total.

MID, Gylfi Sigurdsson: Le milieu offensif islandais est désormais un membre clé du milieu de terrain d’Everton sous Carlo Ancelotti. Ayant rejoint les Spurs de Hoffenheim pour 8 millions de livres sterling en 2012, il a fait 83 apparitions de 2012 à 2014 avant de revenir à Swansea, puis à Everton pour 40 millions de livres sterling en 2017. Avec plus de 100 buts en carrière en club, les 31 ans- le vieux est toujours un acte de classe.

MID, Sandro: Le milieu défensif brésilien est actuellement sans club mais, à 32 ans, il lui reste encore quelques années au sommet du match. Il a quitté l’équipe brésilienne de Goias EC en janvier et attend sa prochaine opportunité, mais depuis qu’il a rejoint les Spurs en 2011 pour 9 millions de livres sterling, il a passé du temps avec QPR, Antalyaspor, Benevento, Gênes, Udinese et Goias. Sandro a fait 106 apparitions pour les Spurs, mais sa carrière a été ralentie après une grave blessure au genou contre QPR en 2013.

MID, Nabil Bentaleb: Le milieu de terrain algérien est passé par l’académie des Spurs et a fait 66 apparitions jusqu’à son transfert à Schalke en 2017 pour 17 millions de livres sterling. Il a passé six mois en prêt à Newcastle en 2020, mais il est toujours à Schalke. Il a passé du temps ce trimestre dans les U23 après avoir été abandonné pour des raisons disciplinaires mais, après une campagne lamentable qui se terminera probablement par une relégation, il partira à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

FW, Andros Townsend: L’ailier est maintenant au Crystal Palace. Il est passé par l’académie des Spurs et a fait 93 apparitions en équipe première, tout en passant du temps dans neuf clubs différents en prêt, avant de partir rejoindre Newcastle pour environ 12 millions de livres sterling en janvier 2016. Ce n’était qu’une période de six mois, cependant, comme Palace a payé 13 millions de livres sterling pour décrocher l’international anglais le même été. Il a remporté le prix du but de la saison en 2018-19 pour son incroyable effort de volée contre Manchester City et travaille comme expert au Royaume-Uni.

Directeur: Tim Sherwood: Sherwood a quitté les Spurs le 13 mai 2014, 37 jours seulement après cette victoire 5-1. Il a été remplacé par Pochettino, qui les a guidés vers la finale de la Ligue des champions 2019. Après les Spurs, Sherwood a pris la direction d’Aston Villa en février 2015, mais a été limogé huit mois plus tard après une course de 10 matchs sans victoire dans l’élite. Il a ensuite pris un poste à Swindon Town en novembre 2018 en tant que directeur sportif, mais a quitté en juin 2019. Il travaille maintenant comme analyste de télévision.