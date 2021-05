L’équipe de tir indienne part pour la Croatie pour se préparer aux Jeux d’été

Dernières mises à jour des Jeux Olympiques de Tokyo: Consultez les dernières nouvelles et mises à jour alors que Tokyo se prépare à accueillir les Jeux olympiques. Mardi, l’équipe de tir indienne de 15 membres est partie pour Zagreb pour une tournée d’entraînement et de compétition dans ce pays. De là, ils se rendront directement à Tokyo pour les Jeux olympiques. À 73 jours seulement, les inquiétudes concernant l’augmentation des cas de Covid-19 au Japon ont incité le président du CIO Thomas Bach à annuler son voyage au Japon, initialement prévu pour les 17 et 18 mai. Le président du comité d’organisation, Seiko Hashimoto, a déclaré la semaine dernière que le voyage serait «Difficile» pour Bach à faire, ce qui a été interprété au Japon comme signifiant qu’il a été annulé.

Le joueur de tennis japonais Kei Nishikori doute que le CIO et les organisateurs locaux en fassent suffisamment pour planifier le pire des scénarios de «centaines» ou «milliers» de cas de coronavirus aux Jeux olympiques de Tokyo. Ou s’il est encore possible d’organiser les jeux lorsqu’un état d’urgence a été prolongé à Tokyo et dans d’autres régions du Japon en raison de la pandémie.

«Je ne sais pas à quoi ils pensent, et je ne sais pas à quel point ils pensent à la façon dont ils vont faire une bulle, car ce ne sont pas 100 personnes comme ces tournois», a déclaré Nishikori après avoir remporté son premier. match de la ronde à l’Open d’Italie lundi.