L’équipe de tir indienne attend avec impatience sa première séance d’entraînement aux Jeux olympiques de Tokyo

Les 15 athlètes de l’équipe de tir olympique indienne se sont bien installés après leur arrivée samedi au village des Jeux de Tokyo 2020 dans le quartier du front de mer d’Harumi et attendent avec impatience leur premier entraînement lundi au stand de tir d’Asaka.

Les athlètes et sept membres du personnel d’encadrement ont tous reçu des chambres doubles et ont passé le dimanche à explorer le village, à récupérer leurs cadeaux, à visiter des points de selfie et à accueillir leurs compatriotes d’autres sports, en plus de rattraper le repos bien mérité.

« L’équipe de tir a réservé un bus pour 6h55 du matin pour aller s’entraîner », a déclaré le tireur senior Sanjeev Rajput. « Il est temps d’aller vérifier le champ de tir », a-t-il ajouté.

« L’équipe s’est bien installée dans le Village. L’ambiance est bonne et nous profitons d’un repos bien mérité après un long voyage. Nous avons hâte de commencer l’entraînement à partir de lundi », a déclaré l’entraîneur national de tir Deepali Deshpande.

Les tireurs ont également déclaré que les dispositions pour la nourriture étaient excellentes et, en plus du port obligatoire de masques, il n’y avait de telles restrictions de mouvement à l’intérieur du village pour aucun athlète.

L’entraîneur des pistolets Ronak Pandit a déclaré: « Tout est bien pris en charge. La nourriture et les autres installations sont bonnes et nous nous sentons assez en sécurité avec les protocoles en place. Le gouvernement indien et l’IOA sont tous à votre disposition pour tout problème. »

Les athlètes ont reçu des téléphones, des chaussures et des écouteurs en cadeau des organisateurs.

Événement Nom Âge Carabine à air comprimé 10m hommes Deepak Kumar 33 Carabine à air comprimé 10m hommes Divyansh Singh Panwar 18 50m Carabine 3 Positions Hommes Sanjeev Rajput 40 50m Carabine 3 Positions Hommes Aishwary Pratap Singh Tomar 20 Pistolet à air comprimé 10m hommes Saurabh Chaudhary 19 Pistolet à air comprimé 10m hommes Abhishek Verma 31 Skeet Hommes Angad Vir Singh Bajwa 25 Skeet Hommes Mairaj Ahmad Khan 45 Carabine à air comprimé 10m Femmes Apurvi Chandela 28 Carabine à air comprimé 10m Femmes Elavenil Valarivan 21 50m Carabine 3 Positions Femmes Anjum Moudgil 27 50m Carabine 3 Positions Femmes Tejaswini Sawant 40 Pistolet à air comprimé 10m Femmes Manu Bhaker 19 Pistolet à air comprimé 10m Femmes Yashaswini Singh Deswal 24 25m pistolet femmes Manu Bhaker 19 25m pistolet femmes Rahi Sarnobat 30 Équipe mixte pistolet à air comprimé 10 m* Divyansh Singh Panwar, Elavenil Valarivan Équipe mixte pistolet à air comprimé 10 m* Deepak Kumar, Anjum Moudgil Équipe mixte carabine à air comprimé 10 m* Saurabh Chaudhary, Manu Bhaker Équipe mixte carabine à air comprimé 10 m* Abhishek Verma, Yashaswini Singh Deswal

