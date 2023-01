L’équipe de Tina Datta réagit au fait qu’elle soit qualifiée de “maal expirée” à la télévision, l’appelle “assassinat de personnage”

L’équipe de Tina Datta, candidate à Bigg Boss 15, a écrit une lettre ouverte déclarant que le personnage de l’actrice est assassiné par d’autres femmes dans l’émission à la télévision nationale. La lettre est arrivée après que les colocataires ont plaisanté sur la proximité croissante de Tina avec la co-concurrente Shalin Bhanot dans l’émission spéciale du Nouvel An.



Il disait: “Ils disent que cela n’a jamais été un monde égal d’opportunités égales pour les hommes et les femmes, mais les temps ont changé. Mais nous demandons, n’est-ce pas? À la télévision nationale, des femmes ont fait des commentaires désobligeants sur une autre femme et ont assassiné son personnage derrière elle dos.”







“Pourquoi une femme qui réussit a-t-elle toujours besoin d’être tirée vers le bas pour la façon dont elle a réussi. `Koi hai bahar est de la marque usko cheeze dilata hai …` Pourquoi ne peut-elle pas se le permettre elle-même? N’a-t-elle pas travaillé son chemin pour acheter ce qu’elle veut pour elle-même ou est-ce que chaque fille qui a des articles de marque dans sa garde-robe a un HOMME qui l’achète pour elle. Oh, elle est célibataire parce qu’elle a brisé tant de maisons.



“Alors, cela signifie-t-il que toutes les filles célibataires le sont parce qu’elles ont fait quelque chose de mal ? Elle est “Expired Maal”, alors maintenant NOUS voulons transformer une jeune femme en une marchandise périmée.” La note disait en outre : “Et malheureusement, cette fois-ci, c’est à la télévision nationale, ça se passe jour après jour et elle ne le sait même pas. Comment est-ce acceptable d’assassiner le personnage de quelqu’un et cela aussi par d’autres femmes ? Nous espérons que cela n’est pas le reflet de la société dans laquelle nous vivons, nous savons que Tina ne le voudrait pas parce qu’elle a travaillé très dur depuis l’âge de 4,5 ans et s’est fait une place dans l’industrie.”

“Des horaires de tournage ininterrompus de feuilletons quotidiens aux tournées et performances internationales. Tina a travaillé dur pour être là où elle est aujourd’hui. Respectons une femme pour là où elle est plutôt que de la rabaisser. À la fin tout ce que nous vous dirons, c’est que ce que vous dites reflète qui vous êtes, pas qui elle est ! Son miroir lui donne sa réalité. Laissez vos mots vous donner la vôtre !”

La légende de la note disait : “Derrière chaque femme qui réussit, il y a une tribu d’autres femmes qui la soutiennent… D’une équipe de femmes soutenant Tina, levons-nous ensemble ! #BeingWoman#OpenLetter #TeamTina.”(Avec les contributions de l’IANS)



