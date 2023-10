L’équipe de Tim Scott aux donateurs : ignorez les sondages et misez sur la Caroline du Sud

Scott s’est également adressé aux donateurs lors de l’appel, deux jours après un deuxième débat qui a été largement considéré comme une amélioration par rapport au premier, lorsque le sénateur de Caroline du Sud avait initialement eu du mal à trouver du temps de parole. Mais les sondages publics continuent de montrer que Scott est à la traîne par rapport à une poignée d’autres rivaux républicains dans sa tentative de dépasser Trump, y compris dans les premiers États de l’Iowa et du New Hampshire.

La moyenne des sondages nationaux de Scott au cours des deux dernières semaines le place à un peu moins de 3 pour cent, selon les agrégations de RealClearPolitics, bien qu’il soit à environ 7 pour cent dans l’Iowa et 5 pour cent dans le New Hampshire. Scott s’est mieux comporté dans les sondages primaires en Caroline du Sud, bien qu’il soit toujours derrière son rival de l’État d’origine, l’ancien gouverneur Nikki Haley, et au coude à coude avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Trump les devance largement dans l’État.

La campagne se sent « bien dans la position » dans laquelle se trouve Scott, a déclaré l’ancien gouverneur du Tennessee Bill Haslam, coprésident national de la candidature présidentielle de Scott, lors de l’appel aux donateurs, « mais il ne fait aucun doute que nous sommes dans une bataille ».

Et la campagne n’abandonne ni l’Iowa ni le New Hampshire. « Si vous voyez des informations sur les sondages nationaux, ignorez-les », a déclaré Haslam. « Nous nous concentrons sur l’Iowa et le New Hampshire, pour y accroître nos chiffres, et cela fonctionne. Ce n’est pas une campagne nationale à ce stade.

Scott retournera mercredi dans l’Iowa pour une mairie à l’extérieur de Des Moines.

Mais au moins certains conseillers accordent désormais une attention particulière à la performance de Scott en Caroline du Sud. Joint lundi, Johnson a déclaré dans une interview qu’après le débat, il avait été inondé d’intérêt de la part des donateurs républicains les plus engagés de Caroline du Sud souhaitant planifier des collectes de fonds pour Scott, et que le sénateur devrait considérablement intensifier les événements dans son État d’origine.

« L’élan de la Caroline du Sud pourrait vraiment être la houle qui changera la marée », a déclaré Johnson.

Il a reconnu que « le sondage national est évidemment frustrant pour certains » donateurs, mais a noté que la campagne de Scott a évité de dépenser de l’argent dans des achats de publicités nationales – quelque chose pour lequel les super PAC de Trump, DeSantis et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum ont dépensé des dizaines de millions. .

À ce jour, un super PAC soutenant Scott a dépensé environ un demi-million de dollars en achats de publicités nationales, contre près de 8 millions de dollars dans l’Iowa et le New Hampshire, selon AdImpact.

Lors de l’appel, Scott a vanté les récentes collectes de fonds en Californie, y compris un dîner à San Francisco où les donateurs portaient des épinglettes « FTBI » qui signifiaient « Pour Tim avant l’Iowa ». Scott a rappelé qu’il avait dit aux donateurs ce soir-là que sa préparation au débat incluait le visionnage de la World Wrestling Entertainment, « afin que je puisse comprendre la théâtralité de Ric Flair et la mettre sur scène ».

À un autre moment de l’appel, Tom Carter, partisan de Scott et ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale sous Trump, a suggéré que les débats – dont les campagnes des candidats aux sondages les plus bas ont longtemps soutenu qu’ils contribueraient à renforcer leurs dirigeants – étaient inutiles et ne seraient que coupé pour « faire plus de publicités pour Jaime Harrison et le DNC ».

« Je commence à m’interroger sur l’avenir de ces débats et sur leur utilité, car vous êtes probablement l’un des meilleurs militants du commerce de détail que j’ai jamais vu », a déclaré Carter. « Je suis impliqué dans la politique présidentielle depuis longtemps, mais je pense que le temps que vous consacrerez, sénateur, à la campagne électorale, sera bien plus précieux. »

Scott et les autres campagnes présidentielles n’ont pas encore annoncé les collectes de fonds du troisième trimestre, dont les rapports sont attendus au milieu du mois. Johnson a déclaré que les chiffres financiers de Scott montreront qu’il a « l’argent disponible pour tenir la distance », un clin d’œil à l’avance substantielle de Scott par rapport à une campagne électorale au Sénat existante dont il s’est retiré lors de l’annonce de sa candidature à la présidentielle.

Sa campagne demande toujours au Comité national républicain d’ajuster les exigences en matière de scrutin avant le troisième débat, prévu en novembre, demandant au parti de mettre davantage l’accent sur les premiers sondages d’État plutôt que sur les sondages nationaux.