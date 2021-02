L’équipe de Tiger Woods déclare qu’il est «réactif et en convalescence» après la chirurgie

Tiger WoodsL’équipe a partagé une mise à jour sur son état de santé à la suite de son accident de voiture survenu le matin du mardi 23 février.

Selon un communiqué publié sur le golfeur Twitter compte, Tiger a subi une longue procédure sur sa jambe et la cheville droites, et il est actuellement réveillé et en convalescence.

« Nous remercions tout le monde pour le soutien et les messages massifs pendant cette période difficile », indique le communiqué. « Comme indiqué précédemment, Tiger a été impliqué dans un accident de voiture plus tôt ce matin en Californie. Il a subi une longue intervention chirurgicale sur la jambe droite et la cheville après avoir été transporté à l’hôpital. »

Le message cite le médecin-chef du centre médical Harbour-UCLA et le PDG par intérim Anish Mahajan, qui a expliqué que Tiger « a subi des blessures orthopédiques importantes à son membre inférieur droit ».

Cela comprenait des fractures ouvertes aux os du tibia et du péroné qui nécessitaient l’insertion d’une tige, des blessures au pied et à l’angle traités avec des vis et des broches, et un traumatisme de ses muscles et de ses tissus mous nécessitant la libération de la couverture musculaire.