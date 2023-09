La seule équipe d’athlétisme adapté de Virginia Tech est la équipe de tennis en fauteuil roulant, selon Virginia Tech News. L’athlétisme adapté est sports récréatifs ou de compétition pour personnes handicapéestel que défini par Accessibilité.com. En raison du manque de sports adaptés sur le campus, l’équipe de tennis en fauteuil roulant cherche à créer un effet durable sur l’université.

L’Adaptive Athletics Association a accueilli le Ouvert en fauteuil roulant NSW du jeudi 21 septembre au dimanche 24 septembre. Il y aura aussi le Canberra fauteuil roulant ouvert du mardi 26 septembre au jeudi 28 septembre.

L’article rapportait que Virginia Tech Recreational Sports avait collaboré avec l’équipe universitaire de tennis masculine de l’université pour créer une clinique de fauteuils roulants – la première du genre dans l’histoire de l’école. L’équipe a ensuite organisé chaque semaine des cliniques de tennis en fauteuil roulant avec des athlètes bénévoles pour enseigner aux athlètes adaptés.

Cela a finalement conduit à la création d’une équipe sportive de club, qui s’entraîne dans les cliniques.

Frank Thompson, qui selon sa page LinkedIn est étudier la gestion et l’analyse et obtenir son diplôme en 2025. Il est membre de l’équipe masculine de tennis et a lancé les cliniques pour lesquelles il est toujours bénévole.

« Les cliniques ont commencé comme mon projet de service communautaire en huitième année », a déclaré Thompson à Virginia Tech News. « J’ai commencé à travailler avec un enfant nommé Parker quand il avait environ 4 ans, et les cliniques se sont progressivement développées à partir de là. Chaque année, nous avons ajouté une ou deux personnes supplémentaires, et nous sommes désormais une véritable équipe de sept personnes.

Gaila Fosbinder, étudiante en deuxième année d’ingénierie, fait partie de l’équipe de tennis en fauteuil roulant. Elle a commencé à pratiquer ce sport debout depuis l’âge de huit ans, mais son état – arthrogrypose multiple congénitale – l’a amenée à jouer dans un fauteuil roulant électrique il y a trois ans.

« Comme beaucoup d’enfants, je voulais être comme mes parents », a déclaré Fosbinder. «Quand j’étais très jeune, ma mère m’envoyait dans un groupe de tennis où elle allait le week-end. Vous alliez dans ce parc local et jouiez avec quiconque était là, alors je suis resté assis pendant de nombreuses heures à regarder et à voir à quel point tout le monde s’amusait. Cette visibilité est ce qui m’a donné envie de faire partie du sport.

L’article indique que Fosbinger est arrivé à Virginia Tech après avoir été recruté par Jason Harnett, l’entraîneur-chef de tennis en fauteuil roulant de la United States Tennis Association, après que l’association a accordé une subvention à l’université pour étendre le programme.

« Cette opportunité qui nous a été donnée n’est pas celle qui a existé pour de nombreux athlètes dans le passé », a déclaré Thompson. « J’apprécie énormément le sport que je pratique et le fait qu’il peut également être pratiqué en fauteuil roulant. »

Thompson a déclaré à Virginia Tech News que l’équipe accordait une grande importance à la représentation des athlètes handicapés. Il a déclaré que les handicaps physiques ne découragent pas les compétences liées à la pratique d’un sport, comme le démontrent les cliniques de fauteuils roulants.

Un autre impact que les cliniques ont eu est leur influence sur la création d’un cours de loisirs adaptatifs, un cours d’introduction qui vise à éduquer et à reconnaître les opportunités pour les personnes handicapées et non handicapées de jouer et de concourir dans des sports.

« Même si cela semble différent, toutes les règles sont les mêmes, sauf que nous obtenons un double rebond », ce qui signifie que le ballon peut toucher le sol deux fois pendant le jeu, a déclaré Fosbinder. « Les personnes valides peuvent facilement jouer avec des personnes assises sur des chaises, c’est donc un sport formidable d’intégrer les deux types de personnes, et je ne pense pas que cela soit pensé de cette façon. »

Pour Fosbinger, elle aimerait voir davantage de cliniques à l’avenir. Elle a déclaré que l’équipe en fauteuil roulant de l’Alabama, qui a remporté le championnat pendant six années consécutives, est l’une des plus importantes des États-Unis.

Fosbinder a également déclaré à Virginia Tech News son objectif de développer l’athlétisme adapté en dehors du sport du tennis au cours de ses dernières années à l’université.

« J’espère que nous pourrons nous étendre au basket-ball en fauteuil roulant ou à l’athlétisme en fauteuil roulant, car cela attirera plus de diversité au sein de l’université », a-t-elle déclaré. « À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de personnes handicapées sur le campus, et comme la devise de Virginia Tech est Ut Prosim (Que je puisse servir), cela se marierait très bien avec l’athlétisme adapté. »