L’équipe de Stree 2 commence à tirer; après avoir obtenu Stree de leur côté, Chanderiwasis a un nouveau mal à combattre cette fois

Stree 2 a fait une annonce avec un nouvel entrant, Sarkate Ka Atank, qui va répandre toutes les menaces, et c’est BollywoodLife qui vous a révélé en exclusivité qu’il y aura un nouveau Bhoot dans le film qui sera extrêmement diabolique, et les Stree auront également du mal à protéger les villages de Chanderi de ce purush maléfique. Mais la garantie est que le divertissement sera à son apogée, et le teaser qui est tombé s’avère plus effrayant et plus drôle. La première partie Stree s’est terminée par, Oh stree raksha karna. Alors maintenant, Stree n’est plus une menace. Mais va-t-elle maintenant devenir leur rakshak qui les sauve de Sarkate Ka Aatank ? La sour l’a informé, BollywoodLife, » Stree 2 sera un combat du mal et du bien, et le scénario est sacrément hilarant, et les fans vont adorer ».

Regardez la vidéo de l’annonce de Stree 2 qui promet d’être plus effrayante que Stree.

Le premier film d’Amar Kaushik, Stree, a été un énorme succès au box-office, et les fans ont adoré cette hotte ou cette comédie. Maintenant, avec l’annonce de Stree 2, les fans sont ravis d’assister à la suite car elle semble plus grande et meilleure. Le film mettra à nouveau en vedette Rajkummar Rao, Shraddha Kapoor, Pankaj Tripathi, Aparshakti Khurrana et Abhishek Banerjee. La suite promet également d’apporter un éventail d’autres nouvelles surprises, et nous attendons avec impatience. Sorti en 2018, le Stree original était un blockbuster bien-aimé qui a redéfini le genre de la comédie d’horreur.

Avec le tournage officiellement en cours, l’excitation va maintenant atteindre son paroxysme. Préparez-vous à être ravi, refroidi et à rire aux éclats alors que les caméras tournent sur les plateaux de Stree 2 !